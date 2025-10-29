ETV Bharat / state

आजम खान और इरफान सोलंकी ने की मुलाकात, दोनों का छलका दर्द, बोले- जुल्म और अपमान का सिलसिला जारी

आजम खान बोले- इरफान सोलंकी की भी दास्तां हमारी तरह, मिलकर हुई तसल्ली

आजम खान से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी.
आजम खान से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी. (Irfan Solanki X Handle)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 8:14 PM IST

रामपुर: हाल ही में जेल से छूटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री आजम खान और सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी एक दूसरे से बुधवार को रामपुर में मिले. आजम खान के रामपुर स्थित आवास पर हुई मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की. दोनों ही सपा नेता जमानत पर जेल से बाहर आए हैं.

मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में आजम खान ने कहा, इनके (इरफान सोलंकी) साथ बहुत ज़ुल्म हुआ, बहुत अन्याय हुआ, बहुत अपमान हुआ. ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ अभी भी जारी है. हम लोग बरी नहीं हुए हैं.

आजम खान. (Video Credit; ETV Bharat)

आजम खान ने कहा कि जब बाहर में लुटे हुए लोग मिलते हैं, तो दिल को तसल्ली होती है. वहीं, इरफान सोलंकी ने कहा कि आजम खान उनके लिए पिता समान हैं और वह पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं. आजम ने कहा कि यह मुलाकात राजनीतिक भी है, लेकिन उनके बीच निजी संबंध भी पुराने हैं.

आजम खान ने कहा किडीएम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डीएम अलाट करते हैं. इस इमारत को बनने में लगभग डेढ़ साल लगा. यह जमीन सरकार की थी और सरकार ने कब्जा लिया. इमारत बनी और उसके बाद उसका अलॉटमेंट हुआ और लोगों ने कब्जा लिया. करीब तीन बरस के बाद रपट लिखी जाती है कि 6 नवंबर 2016 को घर गिराकर मुर्गी-बकरी और पायल लूट ली. क्या यह संभव है. इस मामले में 21 बरस की सजा हुई है और 36 लाख का जुर्माना लगा है. आजम खान ने कहा कि इरफान सोलंकी की भी दास्तां हमारी तरह है.

