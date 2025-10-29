आजम खान और इरफान सोलंकी ने की मुलाकात, दोनों का छलका दर्द, बोले- जुल्म और अपमान का सिलसिला जारी
आजम खान बोले- इरफान सोलंकी की भी दास्तां हमारी तरह, मिलकर हुई तसल्ली
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 8:14 PM IST
रामपुर: हाल ही में जेल से छूटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री आजम खान और सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी एक दूसरे से बुधवार को रामपुर में मिले. आजम खान के रामपुर स्थित आवास पर हुई मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की. दोनों ही सपा नेता जमानत पर जेल से बाहर आए हैं.
मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में आजम खान ने कहा, इनके (इरफान सोलंकी) साथ बहुत ज़ुल्म हुआ, बहुत अन्याय हुआ, बहुत अपमान हुआ. ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ अभी भी जारी है. हम लोग बरी नहीं हुए हैं.
आजम खान ने कहा कि जब बाहर में लुटे हुए लोग मिलते हैं, तो दिल को तसल्ली होती है. वहीं, इरफान सोलंकी ने कहा कि आजम खान उनके लिए पिता समान हैं और वह पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं. आजम ने कहा कि यह मुलाकात राजनीतिक भी है, लेकिन उनके बीच निजी संबंध भी पुराने हैं.
परवारिक शुभचिंतक जनाब आज़म खान साहब एवं डा• तंज़ीम फातिमा जी से मुलाक़ात करी और दुआँ ली ..! pic.twitter.com/nvrJCjX1bA— Irfan Solanki (@IrfanSolanki) October 29, 2025
इसे भी पढ़ें- जेल से छूटने के बाद लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले इरफान सोलंकी, बोले- बहुत दर्द सहा है, हमारा दुश्मन भी जेल न जाए