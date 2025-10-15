ETV Bharat / state

हजारीबाग जमीन घोटाला: पूर्व सदर सीओ सह पंचायती राज उपनिदेशक शैलेश कुमार गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

हजारीबाग: जिले में सरकारी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े बहुचर्चित जमीन घोटाला मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई हुई. एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने तत्कालीन सदर सीओ शैलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी रांची से की गई, जिसके बाद उन्हें हजारीबाग कोर्ट में पेश किया गया. न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के उपरांत उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है.

अधिवक्ता अरविंद कुमार राणा ने इसकी जानकारी दी है. अधिवक्ता अरविंद कुमार राणा ने बताया कि आरोपित ने कोर्ट में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया. बताया कि बीपी की शिकायत है. मेरा इलाज चल रहा है. लेकिन कोर्ट ने जेल में इलाज कराने की सलाह के साथ उन्हें जेल भेज दिया.

गौरतलब हो कि यह पूरा मामला तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे से जुड़ा हुआ है. उनके कार्यकाल के दौरान ही जमीन से जुड़ा यह खेल किया गया था. इस प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण वाद संख्या 11/2025 के तहत कुल 73 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनमें से 68 नामजद हैं. मामला 25 सितंबर 2025 को दर्ज किया गया था.

आरोप है कि सरकारी भूमि भूदान, वन भूमि, गोचर, गैर मजरूवा आम एवं खास को कुछ भू-माफियाओं द्वारा फर्जी कागजात बनाकर अवैध तरीके से खरीद-बिक्री कर जमाबंदी करा लिया गया. एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420, 467, 468, 471, 120(बी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) लगाई गई है.

इस मामले में प्रमुख अभियुक्तों में तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी अलका कुमारी, अंचल निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी राम प्रकाश चौधरी और संतोष कुमार वर्मा सहित कई अन्य चर्चित नाम शामिल हैं.

11 सितंबर 2024 में भी एसीबी ने शैलेश कुमार के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की थी, जिसमें गिरिडीह स्थित उनके भाई की दुकान से 18 लाख नकद बरामद हुए थे. उस दौरान वे हजारीबाग में एसडीओ थे. बताया जा रहा है कि शैलेश कुमार ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के सरकारी गवाह के रूप में एक अन्य प्रकरण में भी शामिल हैं.