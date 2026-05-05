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अदालत का बड़ा फैसला, पूर्व छात्र नेता नगेंद्र सिंह सहित 15 आरोपियों को किया बरी

जयपुर : न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-7 ने करीब पच्चीस साल पहले पोलोविक्ट्री सिनेमा के सामने रोड जाम करने, पथराव व तोडफोड़ के आरोप से राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष नगेंद्र सिंह सहित पंद्रह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि 10 अक्टूबर, 2001 को आरोपियों ने पोलोविक्ट्री के सामने रास्ता जाम किया और रोडवेज बस सहित अन्य सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.

बरी होने वाले आरोपियों में कुलदीप सिंह, जितेन्द्र मीणा, भरत सिंह, हेमेन्द्र सिंह, विक्रम, भागरीथ, रणजीत, योगेन्द्र, ब्रजराज, राजेन्द्र, गोपाल, जितेन्द्र, अनिरुद्ध और महेन्द्र सिंह शामिल हैं. मामले के अनुसार एसआई नंद सिंह ने 10 अक्टूबर, 2001 को सिंधी कैंप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा कि उसे सूचना मिली थी कि पोलोविक्ट्री के सामने छात्रों ने रास्ता जाम कर रखा है. जब वह मौके पर पहुंचा तो विवि छात्रसंघ नगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने रास्ता रोक रखा था और पथराव किया था.