RPSC के पूर्व सदस्य कटारा को बेटे के विवाह में शामिल होने को पांच दिन की जमानत...पुलिस सुरक्षा में शादी में जा सकेगा
एडीजे कोर्ट का एसआई, व्याख्याता और कृषि व्याख्याता भर्ती से जुड़े तीन मामलों में आरोपी को साठ दिन की अंतरिम जमानत से इनकार.
Published : October 9, 2026 at 8:31 PM IST
जयपुर: ईडी मामलों की विशेष अदालत ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती को लेकर उदयपुर के बेकरिया और सुखेर पुलिस थानों में दर्ज मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में जेल में बंद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को बेटे के विवाह में शामिल होने के लिए 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक अनुमति दी. कटारा पुलिस सुरक्षा में शादी में शामिल हो सकेगा. हालांकि पेपर लीक से जुड़े तीन अन्य मामलों में एडीजे कोर्ट ने कटारा को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया.
साठ दिन की मांगी जमानत: विशेष अदालत में अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र में कटारा की ओर से अधिवक्ता भानू प्रकाश शर्मा ने कहा कि कटारा लंबे समय से जेल में है. मामले में आरोप पत्र पेश हो चुका. प्रार्थी के इकलौते बेटे का विवाह 12 दिसंबर को होगा. उसकी पत्नी मानसिक रूप से गंभीर बीमार है. ऐसे में उसे विवाह की व्यवस्थाएं और रीति-रिवाजों में शामिल होने के लिए साठ दिन की अंतरिम जमानत दी जाए. इसका सरकारी वकील ने विरोध किया.
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जमानत के विरोध में तर्क: सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने आरपीएससी सदस्य रहते वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के सामान्य ज्ञान व शैक्षिक मनोविज्ञान विषय का पेपर लीक कर लाखों रुपए वसूले हैं. अभी चुनाव का समय है. आरोपी मतदाताओं को भी प्रभावित कर सकता है. सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी कटारा का बेटा एमबीबीएस कर रहा है. उसने अपने सगाई समारोह की व्यवस्था खुद की. ऐसे में वह शादी की व्यवस्था भी कर सकता है. इसके अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत अदालत तभी जमानत दे सकती है, जब अदालत के बाद आरोपी के दोषी नहीं होने का ठोस आधार हो. लिहाजा उसे जमानत नहीं दी जाए.
पांच दिन की जमानत: दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज करते हुए उसे 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक पुलिस अभिरक्षा में विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति दी. दूसरी ओर एडीजे कोर्ट ने एसआई भर्ती, स्कूल व्याख्याता और कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा से जुड़े तीन मामलों में आरोपी को साठ दिन की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया.
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