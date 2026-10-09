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RPSC के पूर्व सदस्य कटारा को बेटे के विवाह में शामिल होने को पांच दिन की जमानत...पुलिस सुरक्षा में शादी में जा सकेगा

जिला न्यायालय, जयपुर महानगर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: ईडी मामलों की विशेष अदालत ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती को लेकर उदयपुर के बेकरिया और सुखेर पुलिस थानों में दर्ज मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में जेल में बंद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को बेटे के विवाह में शामिल होने के लिए 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक अनुमति दी. कटारा पुलिस सुरक्षा में शादी में शामिल हो सकेगा. हालांकि पेपर लीक से जुड़े तीन अन्य मामलों में एडीजे कोर्ट ने कटारा को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया.