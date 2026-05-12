पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष शिवसिंह से पूछताछ, एसओजी ने कल फिर बुलाया
शिव सिंह राठौड़ ने कहा कि स्कूल लेक्चरर कृषि विज्ञान भर्ती उनके कार्यकाल के बाद की है.
Published : May 12, 2026 at 10:34 PM IST
जयपुर: राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर कृषि विज्ञान भर्ती-2022 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया. एसओजी की टीम ने मंगलवार को दिनभर उनसे पूछताछ की. अब उन्हें बुधवार को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है. एसओजी मुख्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत में शिवसिंह राठौड़ ने खुद को बेकसूर बताया और कहा, स्कूल लेक्चरर कृषि संकाय की भर्ती उनके कार्यकाल के बाद की है. उन्हें सोमवार को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था. वे आज दिनभर एसओजी मुख्यालय में रहे. जहां उनसे एसओजी की टीम ने लंबी पूछताछ की. अब उनसे बुधवार को फिर पूछताछ होगी.
सेवानिवृत्ति के बाद जारी हुआ विज्ञापन: शिव सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, स्कूल लेक्चरर कृषि विज्ञान भर्ती 2022 के मामले में पूछताछ के लिए उन्हें एसओजी ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था. इस पर वे आज पूछताछ के लिए आए हैं. उनका कहना है कि इस भर्ती से उनका कोई लेनादेना नहीं हैं. क्योंकि इस भर्ती का विज्ञापन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आया और परीक्षा उनके रिटायर होने के करीब 9 महीने बाद हुई. ऐसे में इस भर्ती से उनका दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं है.
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भर्ती प्रक्रिया और नियमों को लेकर पूछताछ: उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल एसओजी की टीम ने उनसे किए हैं. जिनका उन्होंने जवाब दिया है. आगे भी जब भी एसओजी पूछताछ के लिए बुलाएगी वे पहुंचेंगे. उन्होंने कहा कि वे जांच में हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है. राठौड़ 30 जनवरी, 2016 से 29 जनवरी, 2022 तक आरपीएससी सदस्य रहे. इस दौरान 2 दिसंबर, 2021 से सेवानिवृत्ति (29 जनवरी, 2022) तक वे आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे.
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एसओजी ने कटारा सहित तीन आरोपी पकड़े: एसओजी ने स्कूल लेक्चरर कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले का खुलासा करते हुए बाबूलाल कटारा, उसके भांजे विजय डामोर और शेरसिंह उर्फ अनिल मीणा को गिरफ्तार किया है. इसका पेपर बाबूलाल कटारा ने शेरसिंह को दिया और 60 लाख रुपए लिए. इसके साथ ही एसओजी की जांच में सामने आया कि स्कूल लेक्चरर भूगोल का पेपर भी लीक हुआ. बाबूलाल ने अपने भांजे विजय के लिए शेरसिंह से इस पेपर का सौदा किया.