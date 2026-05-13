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महलों से महिलाओं में मथ रही मृगेशा की मुहिम - सर्वाइकल कैंसर को हराना है...

पूर्व राजपरिवार सदस्य मृगेशा कुमारी महिलाओं और बालिकाओं को HPV वैक्सीन के प्रति जागरूक कर रही हैं. पढ़िए जसवंत सिंह राजपूत की रिपोर्ट..

मृगेशा कुमारी की सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ मुहिम
मृगेशा कुमारी की सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ मुहिम (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 12:10 PM IST

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जयपुर : महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा सर्वाइकल कैंसर देश और प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. ब्रेस्ट कैंसर के बाद यह महिलाओं की मौत का दूसरा बड़ा कारण बन चुका है. भारत में हर साल करीब 1.27 लाख नए मामले सामने आते हैं, जबकि लगभग 70 हजार महिलाओं की मौत इस बीमारी से होती है. केंद्र सरकार की ओर से HPV (Human papillomavirus) वैक्सीन निशुल्क लगाई जा रही है, लेकिन जागरूकता के अभाव में महिलाओं में अब भी कई भ्रांतियां बनी हुई हैं.

इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए पूर्व राजपरिवार की सदस्य मृगेशा कुमारी सिंह खींवसर महलों की चौखट से बाहर निकलकर सरकारी अस्पतालों और बस्तियों तक पहुंच रही हैं. वे महिलाओं और बालिकाओं को HPV वैक्सीन के प्रति जागरूक कर सर्वाइकल कैंसर से बचाव का संदेश दे रही हैं. ETV भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है.

पूर्व राजपरिवार सदस्य मृगेशा कुमारी से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

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महिलाओं तक जागरूकता का संदेश : मृगेशा कुमारी सिंह खींवसर ने कहा कि समाज को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है. 'हम सब मिलकर सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं. हमारा उद्देश्य महिलाओं और मातृशक्ति तक यह संदेश पहुंचाना है कि यह बीमारी खतरनाक जरूर है, लेकिन समय पर टीकाकरण और जागरूकता से इससे बचा जा सकता है.'

बस्तियों में जाकर महिलाओं और बच्चियों को कर रहीं जागरूक
बस्तियों में जाकर महिलाओं और बच्चियों को कर रहीं जागरूक (मृगेशा कुमारी)

HPV टीकाकरण निशुल्क उपलब्ध : उन्होंने कहा कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है और यह मृत्यु दर का बड़ा कारण बनता जा रहा है. हालांकि, यह ऐसा कैंसर है, जिसे काफी हद तक रोका जा सकता है. इसके लिए सरकार की ओर से HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा निशुल्क उपलब्ध है.

सर्वाइकल कैंसर के कारण
सर्वाइकल कैंसर के कारण (ETV Bharat GFX)

क्या है सर्वाइकल कैंसर ? मृगेशा कुमारी बताती हैं कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के गर्भाशय के निचले हिस्से, जिसे सर्विक्स कहा जाता है, वहां होने वाला एक गंभीर कैंसर है. यह बीमारी मुख्य रूप से HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण होती है. HPV संक्रमण लंबे समय तक शरीर में बना रहने पर धीरे-धीरे कैंसर का रूप ले सकता है. शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य होते हैं, इसलिए कई बार महिलाओं को बीमारी का पता देर से चलता है.

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण
सर्वाइकल कैंसर के लक्षण (ETV Bharat GFX)

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इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है : भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे खतरनाक कैंसरों में शामिल है. मृगेशा कुमारी ने बताया कि हर साल लाखों महिलाएं इसकी चपेट में आती हैं. हालांकि, समय पर जांच, नियमित स्क्रीनिंग, जागरूकता और HPV वैक्सीन के जरिए इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है. सरकार भी HPV टीकाकरण अभियान चला रही है ताकि महिलाओं और किशोरियों को सुरक्षित भविष्य मिल सके.

HPV टीकाकरण अभियान
HPV टीकाकरण अभियान (ETV Bharat GFX)

WHO से प्रमाणित है वैक्सीन : मृगेशा कुमारी ने कहा कि HPV वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम और डर है, जबकि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है. उन्होंने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इस वैक्सीन को प्रमाणित किया है. यह टेस्टेड और सुरक्षित वैक्सीन है. इसके कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं. इससे हजारों महिलाओं की जान बचाई जा सकती है. उन्होंने माताओं और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी बेटियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य देने के लिए HPV टीकाकरण जरूर करवाएं.

ऐसे करें बचाव
ऐसे करें बचाव (ETV Bharat GFX)

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महलों से निकलकर बस्तियों तक : मृगेशा कुमारी सिंह आज समाज के बीच जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं. उन्होंने कहा, महिलाएं हमारे समाज की सबसे बड़ी मल्टीटास्कर हैं. वे परिवार और समाज दोनों की जिम्मेदारियां निभाती हैं, लेकिन उन्हें खुद की सेहत का ध्यान रखने का समय नहीं मिल पाता. ऐसे में महिलाओं को सुरक्षा और जागरूकता देना हम सबका कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों और बस्तियों में रहने वाली महिलाओं तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी है. जागरूकता ही इस बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है.

वैक्सीन क्यों जरूरी
वैक्सीन क्यों जरूरी (ETV Bharat GFX)

राजस्थान से हुई अभियान की शुरुआत : मृगेशा कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पावन धरा अजमेर से की गई थी. इसके बाद लगातार बड़ी संख्या में बालिकाओं और महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ स्वास्थ्य अभियान नहीं बल्कि महिलाओं के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है. समाज में जो डर और भ्रम है, उसे दूर करना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस टीकाकरण का लाभ उठा सकें.

सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन गाइडलाइन
सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन गाइडलाइन (ETV Bharat GFX)

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जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार : मृगेशा कुमारी का मानना है कि सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ाई में जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है. भले ही इस बीमारी को पूरी तरह समाप्त करना आसान नहीं हो, लेकिन समय पर स्क्रीनिंग, नियमित जांच और HPV टीकाकरण के जरिए इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. मृगेशा कुमारी महिलाओं और अभिभावकों से लगातार अपील कर रही हैं कि वे HPV वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों और डर से बाहर निकलें.

महिलाओं से HPV टीकाकरण करवाने की अपील
महिलाओं से HPV टीकाकरण करवाने की अपील (मृगेशा कुमारी)

उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, जो भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. उन्होंने माताओं से अपनी बेटियों के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए HPV टीकाकरण करवाने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक जागरूक समाज ही इस गंभीर बीमारी के खिलाफ सबसे मजबूत रक्षा कवच बन सकता है.

सरकारी अस्पतालों में पहुंचकर सर्वाइकल कैंसर से बचाव का संदेश दे रहीं
सरकारी अस्पतालों में पहुंचकर सर्वाइकल कैंसर से बचाव का संदेश दे रहीं (मृगेशा कुमारी)

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