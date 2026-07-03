कौन हैं सुबोध राय? नकली शराब फैक्ट्री मामले में गिरफ्तार, RJD सुप्रीमो लालू यादव से पुराना नाता
कौन हैं सुबोध राय, जिसे झारखंड में नकली शराब फैक्ट्री चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. राजद और लालू यादव से पुराना नाता है.
Published : July 3, 2026 at 10:10 AM IST
वैशाली: बिहार के सुबोध राय को झारखंड में नकली शराब बनाने के आरोप में दो दिन पहले गिरफ्तार किया गया है. झारखंड पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने रांची के ओरमांझी में तरंगनी लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड में चल रही नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस विभागीय कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब भी बरामद की गयी. झारखंड पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बिहार में भी इसको लेकर छापेमारी की जा रही है.
कौन हैं सुबोध राय?: सुबोध राय का आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बेहद पुराना और गहरा नाता रहा है. साल 2016 से 2022 तक वैशाली सीट से आरजेडी के एमएलसी रहे हैं. हालांकि 2022 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. पूर्व एमएलसी की गिरफ्तारी से कई सवाल उठने लगे हैं. मामले में सुबोध राय के साथ-साथ इनके निजी चालक देवेंद्र भगत और कर्मचारी रविकांत को भी गिरफ्तार किया गया है.
नकली लेबल लगाकर शराब का खेल: झारखंड पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला कि इस गुप्त कारखाने में बेहद कम गुणवत्ता वाली शराब बनायी जाती थी. इसके बाद बोतल पर नामी विदेशी ब्रांडों के नकली स्टिकर लगाकर इसे महंगे दामों पर बेचा जाता था. बोतल पर "For Sale Only in UP" लिखा जाता था. इससे साफ होता है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और विशेषकर शराबबंदी वाले राज्य बिहार में ऊंचे दामों पर इसकी सप्लाई की जाती थी.
पहले भी कार्रवाई की गयी है: रांची पुलिस के अनुसार इससे पहले भी इस फैक्ट्री में छापेमारी की गयी थी. साल 2023 में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गयी थी, जिसमें नकली लेबल लगाकर शराब बेची जाती थी. इसको लेकर फैक्ट्री को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. इसके बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर शराब का उत्पादन और पैकेजिंग का काम शुरू हो गया था. एक बार फिर पुलिस ने कार्रवाई की है.
बिहार पुलिस सक्रिय: झारखंड में पूर्व एमएलसी की गिरफ्तारी के बाद अब बिहार के वैशाली जिले की पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है. वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने इस मामले में जानकारी दी कि पूर्व एमएलसी के रिकॉर्ड खंगालने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है. साथ ही राज्य में शराब तस्करी से जुड़े तारों की भी जांच हो रही है.
"पुलिस यह पता लगा रही है कि इस प्लांट से बिहार के किन-किन जिलों में अवैध शराब की सप्लाई होती थी. झारखंड में शराब बनायी जाती थी, इसलिए बिहार में तस्करी से जुड़े मामलों की जांच की जाएगी. जो भी इसमें दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." - शुभांक मिश्रा, एसपी, वैशाली
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