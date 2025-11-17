ED को झटका, पूर्व विधायक गुलाब यादव और पुष्पराज बजाज को सशर्त जमानत, जमा कराए गए पासपोर्ट
पटना हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस के साथ अभियुक्त बने पुष्पराज बजाज को सशर्त जमानत दे दी है-
पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक गुलाब यादव और IAS संजीव हंस के साथ अभियुक्त बनाये गये पुष्पराज बजाज को जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह की एकलपीठ ने शर्तों के साथ जमानत दी है.
सशर्त जमानत : कोर्ट ने अभियुक्तों से उनके पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है. साथ ही सभी तारीख पर सुनवाई के लिए उपस्थित रहने का आदेश दिया है. देश छोड़ने से पहले अभियुक्तों को कोर्ट से परमीशन लेनी होगी.
'एक साल बाद भी आरोप गठित नहीं' : आरोपी जब अपने रिहाईश का पता बदलें तब उस स्थिति में ईडी और कोर्ट को जानकारी देनी होगी. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि एक साल से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बावजूद अभियुक्तों पर आरोप गठन तक नहीं हो सका. आईएएस संजीव हंस को 17 अक्टूबर को ही कोर्ट ने जमानत दे दी थी.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत : दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करके पुष्पराज बजाज और आरजेडी विधायक गुलाब सिंह पर केस दर्ज कर जांच शुरु की थी. बिहार, दिल्ली और पुणे के ठिकानों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई भी की थी.
ईडी की जांच पर सवाल : हालांकि लंबे समय से चल रही जांच को लेकर कोर्ट ने ईडी को एक तरह से फटकार लगाई है. कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एक साल बीत जाने के बाद भी अभियुक्तों पर कोई आरोप गठित नहीं कर सकी है. अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह और ईडी की ओर से जोहेब हसेन ने दलील पेश की.
