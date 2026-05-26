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रितु जायसवाल BJP में शामिल, बोलीं- मैं ट्रोल से नहीं डरती

'ट्रोल से नहीं डरती': बीजेपी में शामिल होने के बाद रितु जायसवाल ने कहा कि एक नाम वर्षों से मेरी जुबान पर था, उसे अपनाने में थोड़ा वक्त लगा. मुझे मालूम है कि मुझे ट्रोल किया जाएगा. पुराने वीडियो भी सामने आएंगे लेकिन मैं निडर और बेखौफ हूं. मैं ट्रोल से नहीं डरती हूं.

आपने बीजेपी ज्वॉइन किया?: रितु जायसवाल ने कहा कि लोग पूछते हैं कि आपने बीजेपी क्यों ज्वॉइन किया? मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात होती है राष्ट्रहित. जो व्यक्ति, जो पार्टी राष्ट्र को पहले रखें, क्योंकि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं. इसके बाद पार्टी और प्रधानमंत्री अंत्योदय की बात करते हैं, यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे.

पटना: बिहार की राजनीति मे बड़ा उलट फेर हुआ है. राष्ट्रीय जनता दल की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष और तेजस्वी यादव की करीबी मानी जाने वाली रितु जायसवाल ने आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी में 'कमल' थाम लिया. पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की. इस दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे.

'सोच बदलने में देर नहीं लगती': उन्होंने आगे कहा कि आप कह सकते है सोच बदलने में देर नहीं लगती है लेकिन उन बातों को नकारा नहीं जा सकता है. रितु ने कहा कि जब मुझे परिहार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मौका मिला तो लोगों ने मुझे लोगों ने कहा बागी है लेकिन बागी तो परिहार विधानसभा की एक-एक जनता हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें नेता के तौर पर रितु जायसवाल चाहिए था. इसलिए परिहार की जनता ने मुझे 65 हजार वोट दिया था. आज पूरी परिहार की जनता पूरी मजबूती से मेरे साथ खड़ी है.

रितु जायसवाल (ETV Bharat)

''पहले ऐसा होता था कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को कैंसर हो जाय और उसकी जेब में पैसे न हो तो वो उसी दिन से मृत्यु की तारीख गिनता था कि वो कब मरेगा?. ब्रेन हेमरेज हो जाय, हॉर्ट ट्रांसप्लांट करना हो, ऐसे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक गरीब व्यक्ति जिंदा बच सकता है. लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड आया लोगों को इतनी बड़ी शक्ति मिली है कि अगर कोई बीमार हो जाय तो उसे लगता है कि वो बच सकता है.'' - रितु जायसवाल, नेता, बीजेपी

संजय सरावगी ने क्या कहा?: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, 'मैं आरजेडी को बताना चाहता हूं, बीजेपी का दरवाजा बंद है. जिस दिन बीजेपी का दरवाजा खुल जाएगा, उनकी चौखट पर एक आदमी नजर नहीं आएगा. बहुत सारे लोग आज बीजेपी ज्वॉइन करना चाहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में सबसे लोगप्रिय नेता हैं. विश्व के 32 देशों से ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी को अपने यहां सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है.'

रितु जायसवाल का स्वागत करते संजय सरावगी (ETV Bharat)

2025 में निर्दलीय चुनाव लड़ीं: पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने रितु जायसवाल को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वह निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर ही सीतामढ़ी की परिहार से चुनावी मैदान में कूद पड़ीं. हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा लेकिन 65455 वोट लाकर वह आरजेडी प्रत्याशी स्मिता गुप्ता (48534) से आगे रहीं. बीजेपी की गायत्री देवी 82,644 वोट लगाकर फिर से विधायक बनीं.

तेजस्वी यादव के साथ रितु जायसवाल (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)

शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ीं: उससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने रितु जायसवाल को शिवहर से उम्मीदवार बनाया था लेकिन जेडीयू की लवली आनंद के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा.

2020 में नजदीकी मुकाबले में हारीं: उससे पहले 2020 में परिहार सीट से आरेजडी उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ी थीं, तब नजदीकी मुकाबले में बीजेपी की गायत्री देवी से महज 1569 मतों से हार गईं थीं. रितु जायसवाल को 71851 वोट मिले, जबकि गायत्री देवी को 73420 मत प्राप्त हुए.

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