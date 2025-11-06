ETV Bharat / state

अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका; पासपोर्ट मामले में FIR रद्द करने से इंकार, कहा- ट्रायल कोर्ट को फैसला करने दें

अब्दुल्ला आजम ने याचिका दायर कर मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी, कोर्ट ने कहा- हम हस्तक्षेप क्यों करें?

सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को झटका.
सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को झटका. (Photo Credit; ETV Bharat)
November 6, 2025

नई दिल्ली/लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका मिला. कोर्ट ने पासपोर्ट में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के मामले में कार्रवाई रद्द करने से इंकार कर दिया. रामपुर के पूर्व विधायक रहे अब्दुल्ला ने याचिका दायर कर मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी. अब्दुल्ला वरिष्ठ सपा नेता आजम खान के बेटे हैं. वहीं दूसरी ओर अन्य मामले में लखनऊ में आजम खान कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष पहुंचा. पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से 23 जुलाई को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया.

'ट्रायल कोर्ट पर भरोसा रखें' : उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने तर्क दिया कि मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है. बहस होनी है. पीठ ने अब्दुल्ला का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि ट्रायल कोर्ट को फैसला करने दें. ट्रायल कोर्ट पर भरोसा रखें. जब मुकदमा पहले ही खत्म हो चुका है तो अब हम हस्तक्षेप क्यों करें.

पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित हुए बिना सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी. उच्च न्यायालय ने अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज कर दी. याचिका में रामपुर में दर्ज मामले की कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई थी.

अलग-अलग मिली थी जन्मतिथि : अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उल्लेख किया था कि मामले में जुलाई 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला ने जाली और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके अपना पासपोर्ट प्राप्त किया था. हाईस्कूल प्रमाण पत्र सहित उनके शैक्षिक रिकॉर्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी, जबकि उनके पासपोर्ट में यह 30 सितंबर 1990 बताई गई थी.

जुलाई में शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अब्दुल्ला की याचिका पर नोटिस जारी किया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस बीच कार्यवाही चलती रहेगी लेकिन ट्रायल कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाएगी.

आजम खान बोले- बिहार को जंगलराज कहना जनता का अपमान : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से रिहा होने के बाद दूसरी बार गुरुवार को लखनऊ पहुंचे. वह यहां कोर्ट में पेशी के लिए आए थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि बिहार चुनाव को जंगलराज कहा जा रहा है. जंगलराज तो जंगली जानवरों के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं.

सपा नेता ने कहा कि किसी राज्य को जंगलराज कहना वहां की जनता का और उस राज्य का अपमान है. लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बेहद चिंताजनक है. बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) शुरू हुआ, तब किसी को इस प्रक्रिया पर ऐतराज नहीं किया. केवल टाइमिंग पर आपत्ति थी.

'मुझ बकरी चोर से क्यों पूछ रहे हैं सवाल' : सपा नेता ने कहा कि अफसोस है कि किसी संवैधानिक संस्था के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी. हम लोग चुनाव को त्यौहार की तरह मानते हैं. सभी दलों के लोग साथ बैठकर चाय-नाश्ता करते हैं, किसी से मनमुटाव नहीं होता. राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले बयान पर सवाल पूछने पर आजम ने कहा कि यह सवाल राहुल गांधी से पूछिए, मुझ बकरी चोर से क्यों पूछ रहे हैं?.

'जंगलराज में जाने के लिए सुरक्षा लेनी पड़ती' : बिहार में स्टार प्रचारक के तौर पर जाने के सवाल पर आजम ने कहा कि हमारे पास सुरक्षा नहीं है. जंगलराज में जाने के लिए सुरक्षा लेनी पड़ती है, ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं?. भाजपा नेता गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे कि बिहार को पाकिस्तान और पाकिस्तान को बिहार बताते रहेंगे? वह बहुत मासूम हैं, उनकी बातों का बुरा मत मानिए. हमारी उम्र में लोग मासूम हो ही जाते हैं, इसलिए उनकी बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेता.

आजम खान ने कहा कि बिहार में हाल ही में हुई हत्या की घटना देखकर वह आधे रास्ते से ही लौट आए. गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश को चलाने वाले व्यक्ति के सामने ऐसी हत्याएं तो होती ही रहती हैं, यह तो छोटी-मोटी बातें हैं. जिस व्यक्ति ने यूनिवर्सिटी बनाई हो उसे भू-माफिया कहा जाता है. मेरे घर में रेड हुई, 100 ग्राम सोना मिला.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बात मत कीजिए, सिर्फ व्यवस्था की बात कीजिए, कानून तो कहीं दिखता ही नहीं. अंत में उन्होंने बताया कि उनकी सीतापुर जेल डायरी पर आधारित किताब ‘सीतापुर डायरी’ रिलीज हो चुकी है. इसे जल्द पढ़ूंगा.

