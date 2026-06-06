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परिमल नथवानी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, कहा- राज्यसभा चुनाव को लेकर नहीं हुई कोई बात

रांची: राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति के केंद्र अभी कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री का आवास बना हुआ है. शुक्रवार से लेकर शनिवार तक यह भवन कई सियासी हलचल का गवाह बना.

अपने सहयोगी पार्टी कांग्रेस के सामने तल्ख तेवर दिखाने के बाद आज शनिवार दोपहर बाद कांग्रेस के राज्यसभा आब्जर्बर भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने सीएम से मुलाकात की. वहीं देर रात झारखंड से ही राज्यसभा सदस्य रह चुके परिमल नथवानी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की.

हालांकि मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले उद्योगपति ने मीडिया से कुछ देर के लिए मुखातिब हुए. जिस पर उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम से कोई बात नहीं हुई है, यह एक शिष्टाचार भेंट थी. इसके बावजूद यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि वर्तमान में जब परिमल नथवानी के नाम से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी के नामांकन का पर्चा खरीदा गया है. आज की मुलाकात के केंद्र में राज्यसभा चुनाव न हो, ऐसा होने की संभावना कम ही है.

राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए हेमंत सोरेन को किया गया अधिकृत- हफीजुल हसन