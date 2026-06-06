परिमल नथवानी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, कहा- राज्यसभा चुनाव को लेकर नहीं हुई कोई बात
रांची में कारोबारी परिमल नथवानी ने सीएम के साथ मुलाकात की है. इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.
Published : June 6, 2026 at 11:47 PM IST
रांची: राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति के केंद्र अभी कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री का आवास बना हुआ है. शुक्रवार से लेकर शनिवार तक यह भवन कई सियासी हलचल का गवाह बना.
अपने सहयोगी पार्टी कांग्रेस के सामने तल्ख तेवर दिखाने के बाद आज शनिवार दोपहर बाद कांग्रेस के राज्यसभा आब्जर्बर भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने सीएम से मुलाकात की. वहीं देर रात झारखंड से ही राज्यसभा सदस्य रह चुके परिमल नथवानी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की.
हालांकि मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले उद्योगपति ने मीडिया से कुछ देर के लिए मुखातिब हुए. जिस पर उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम से कोई बात नहीं हुई है, यह एक शिष्टाचार भेंट थी. इसके बावजूद यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि वर्तमान में जब परिमल नथवानी के नाम से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी के नामांकन का पर्चा खरीदा गया है. आज की मुलाकात के केंद्र में राज्यसभा चुनाव न हो, ऐसा होने की संभावना कम ही है.
राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए हेमंत सोरेन को किया गया अधिकृत- हफीजुल हसन
परिमल नथवानी से मुख्यमंत्री की मुलाकात पर कुछ भी कहने से इनकार करते हुए मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि आज हमलोग बैठकर बैद्यनाथ राम को जीत दिलाकर राज्यसभा भेजने की रणनीति बनाई. दूसरी सीट को लेकर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष क्या फैसला लेंगे, इसके लिए इंतजार कीजिये. क्योंकि हमलोगों ने सर्वसम्मति से दूसरी सीट के लिए भी फैसला लेने के लिए अपने केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है. जब मंत्री से पूछा गया कि कांग्रेस के नेता तो सीएम से मुलाकात के बाद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लग रहे थे. इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि कांग्रेस की बात कांग्रेस जाने.
इसे भी पढ़ें- कांग्रेस के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, कहा- दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार की होगी जीत
इसे भी पढ़ें- झारखंड में किसके पाले में जाएगी राज्यसभा की दूसरी सीट! उद्योगपति परिमल नथवानी ने भी खरीदा पर्चा, क्या है जानकारों की राय
इसे भी पढ़ें- सीएम ने पार्टी विधायकों-सांसदों संग की बैठक, जेएमएम के राज्यसभा उम्मीदवार को जीत दिलाने की बनाई रणनीति