बिहार चुनाव : देश के लिए इंडिया गठबंधन की जीत जरूरी, जानिए गहलोत ने ऐसा क्यों कहा...

नीतीश बदलते रहे सहयोगी: गहलोत ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की सत्ता में हैं, लेकिन बार-बार सहयोगी दल बदलते रहे. पहले जहां प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, अब वहां मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं बचे हैं. भाजपा के लोग ही उन्हें सीएम का दावेदार नहीं मानते हैं. अमित शाह समेत भाजपा के कई नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव बाद तय होगा. बिहार की जनता ने तय कर लिया कि नीतीश और एनडीए को सत्ता से हटाना है.

बिहार चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन का घोषणा पत्र कल जारी हुआ. उसमें 25 लाख रुपए की बीमा वाली घोषणा की गई, जो राजस्थान की सबसे पॉपुलर योजना थी. इसमें बिहार के बाशिंदों को मुफ्त इलाज मिलेगा. गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव मिलकर और रैलियां करेंगे. तेजस्वी लगातार दौरे कर रहे हैं. कांग्रेस और गठबंधन के अन्य सहयोगी भी अच्छा काम कर रहे हैं. बिहार चुनाव की घोषणा से पहले राहुल गांधी ने जिस तरह से दौरे कर नरेटिव बनाया था, उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा.

जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार चुनाव जीतना महागठबंधन के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए भी जरूरी है. यह चुनाव देश को मैसेज देने वाला है कि हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में क्या हुआ ? बुधवार को पटना रवानगी से पहले गहलोत ने मीडिया से कहा कि भाजपा के लोगों में घमंड आ गया है. लोकतंत्र में घमंड उचित नहीं है. मेरा मानना है कि 20 साल बाद बिहार में बदलाव होना चाहिए. महागठबंधन ने पूरी ताकत लगाई है. सब लोग एकजुट हैं. हम इसमें कामयाब होंगे.

महाराष्ट्र के नतीजे गले नहीं उतरे: पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भाजपा धनबल के जरिए सत्ता प्राप्त करना चाहती हैं. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम लोगों के गले नहीं उतरा. लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली थी. उसके कुछ माह बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एकतरफा रिजल्ट आया, जो किसी के गले नहीं उतरा. कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था. पूरे देश को आश्चर्य हुआ था. भाजपा का कहना है कि हरियाणा में माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव जीते वो ठीक है. हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, वहां कुछ प्वाइंट का फर्क था, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव ही रहस्य बना है. भाजपा ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड और अन्य तरह से खूब फंड इकट्ठा किया है, जिसे वे चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं.

जातिगत जनगणना राहुल की जीत: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत समझदार हैं. उनकी पॉलिटिकल सोच अलग होती है. राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया. राहुल के आगे भाजपा सरकार को झुकना पड़ा और कैबिनेट में पास करना पड़ा कि सरकार जातिगत जनगणना कराएगी. यह राहुल गांधी की बड़ी जीत है. 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी. अब जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं. पूर्व सीएम ने कि तेजस्वी दो बार डिप्टी सीएम रहे हैं. उन्हें बिहार के बारे में पूरी जानकारी है.

भाजपा को किस बात का घमंड: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा केवल हिंदू-हिंदू कर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, जैसे कि दूसरी पार्टी के लोग हिंदू है ही नहीं. गहलोत ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि भाजपा को एक बार 31% वोट मिले थे, दूसरी बार 36% और तीसरी बार 37% वोट मिले हैं. इससे साफ है कि 70 प्रतिशत लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया था तो फिर भाजपा को किस बात का घमंड है. भाजपा को चाहिए कि वह संविधान की मूल भावना के अनुसार चले. आज भाजपा और सरकार की आलोचना करने वाले को देशद्रोही कह दिया जाता है. सरकार में आलोचना सुनने का माद्दा होना चाहिए. ये तमाम बातें बिहार चुनाव में नरेटिव बनेंगी.

किसानों को गिरदावरी करा मुआवजा दें: प्रदेश में अत्यधिक बरसात से फसल खराबे को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि यह सरकार कोई काम नहीं कर रही है. मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख दिया. बार-बार याद दिला रहे हैं. इस साल भी अतिवृष्टि से फसल खराब हो गई. नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया. सरकार को तुरंत गिरदावरी करा उचित मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि किसान के पास सीमित साधन होते हैं. वह अगली फसल कैसे बोएगा. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसानों की फसल दोगुनी कर देंगे, लेकिन अब कुछ नहीं बोल रहे हैं. किसान परेशान है इसलिए तत्काल गिरदावरी करा किसानों को मुआवजा देना चाहिए.