गहलोत का आरोप, 2 साल की फाइलें नहीं खोलने के लिए SOG पर दबाव बन रहे हैं मुख्यमंत्री

जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से की गई भर्तियों में ओएमआर शीट बदलने का खुलासा एसओजी की ओर से किए जाने के बाद अब इस मामले को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. भाजपा और कांग्रेस इस मामले को लेकर एक-दूसरे पर हमलावर है तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पर हमला बोल रहे हैं.

अब एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम भजनलाल पर आरोप लगाया है कि वह अपनी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में हुई भर्तियों की जांच नहीं करने को लेकर SOG पर दबाव बना रहे हैं. गहलोत ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम युवाओं के साथ न्याय के लिए कांग्रेस शासन सहित 11 साल पहले जब से यह खेल शुरू हुआ तब से 2026 तक की भर्तियों की जांच की मांग करते हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह बयान हास्यास्पद और जांच को भटकाने वाला है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े गए आरोपियों ने केवल कांग्रेस शासन में गड़बड़ी की. यह सामान्य समझ की बात है कि जो व्यक्ति 2019 में ओएमआर शीट बदलने जैसा अपराध कर रहा था और 2026 तक उसी पद पर जमा रहा, तो क्या यह संभव है कि उसने भाजपा सरकार के कार्यकाल (2024-25) में अपराध करना बंद कर दिया हो?

अपनी सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं मुख्यमंत्री : गहलोत ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले ही अपने कार्यकाल को 'क्लीन चिट' देकर मुख्यमंत्री क्या एसओजी पर यह दबाव नहीं बना रहे हैं कि 2024-25-26 की फाइलों को खोला ही न जाए?कल ही जोधपुर के शेरगढ़ उपखंड में सड़क पर रीट भर्ती परीक्षा 2025 के दर्जनों एडमिट कार्ड पड़े मिले हैं जबकि वहां 100 किलोमीटर तक कोई परीक्षा केन्द्र नहीं था. इसकी भी जांच की आवश्यकता है कि ये वहां कैसे पहुंचे या वहां कोई अनुचित कृत्य हुआ है.