गहलोत का आरोप, 2 साल की फाइलें नहीं खोलने के लिए SOG पर दबाव बन रहे हैं मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, भाजपा सरकार चाहती है कि एसओजी की जांच 2023 तक ही सीमित रहे
Published : January 26, 2026 at 12:31 PM IST
जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से की गई भर्तियों में ओएमआर शीट बदलने का खुलासा एसओजी की ओर से किए जाने के बाद अब इस मामले को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. भाजपा और कांग्रेस इस मामले को लेकर एक-दूसरे पर हमलावर है तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पर हमला बोल रहे हैं.
अब एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम भजनलाल पर आरोप लगाया है कि वह अपनी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में हुई भर्तियों की जांच नहीं करने को लेकर SOG पर दबाव बना रहे हैं. गहलोत ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम युवाओं के साथ न्याय के लिए कांग्रेस शासन सहित 11 साल पहले जब से यह खेल शुरू हुआ तब से 2026 तक की भर्तियों की जांच की मांग करते हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह बयान हास्यास्पद और जांच को भटकाने वाला है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े गए आरोपियों ने केवल कांग्रेस शासन में गड़बड़ी की. यह सामान्य समझ की बात है कि जो व्यक्ति 2019 में ओएमआर शीट बदलने जैसा अपराध कर रहा था और 2026 तक उसी पद पर जमा रहा, तो क्या यह संभव है कि उसने भाजपा सरकार के कार्यकाल (2024-25) में अपराध करना बंद कर दिया हो?
अपनी सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं मुख्यमंत्री : गहलोत ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले ही अपने कार्यकाल को 'क्लीन चिट' देकर मुख्यमंत्री क्या एसओजी पर यह दबाव नहीं बना रहे हैं कि 2024-25-26 की फाइलों को खोला ही न जाए?कल ही जोधपुर के शेरगढ़ उपखंड में सड़क पर रीट भर्ती परीक्षा 2025 के दर्जनों एडमिट कार्ड पड़े मिले हैं जबकि वहां 100 किलोमीटर तक कोई परीक्षा केन्द्र नहीं था. इसकी भी जांच की आवश्यकता है कि ये वहां कैसे पहुंचे या वहां कोई अनुचित कृत्य हुआ है.
हमारी सरकार ने 200 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है भाजपा सरकार का उद्देश्य इस सिस्टम को सही करने और युवाओं को न्याय देने की बजाय केवल राजनीति करना है. हमारी सरकार ने गड़बड़ी मिलने पर पिछली सरकारों पर दोष मढ़ने के बजाय सख्त कार्रवाई की और RPSC सदस्य सहित 265 से अधिक लोगों को जेल भेजा.कठोरतम कानून बनाया, माफिया की संपत्ति ध्वस्त की. सरकार को डरना नहीं चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए अपने कार्यकाल की भी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए.
अब ऐसा लगने लगा है कि भाजपा सरकार राज्य की जांच एजेंसियों पर यह दबाव बना रही है कि जांच केवल 2023 तक सीमित रखी जाए, 2024-25-26 की जांच न हो. SOG ने बताया है कि 11 साल से ओएमआर शीट में गड़बड़ी की जा रही थी. SOG तो राज्य पुलिस की विंग है, उसकी बात को तो राज्य सरकार गंभीरता से ले.