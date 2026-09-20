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बिश्नोई गैंग के नाम पर पूर्व महापौर एजाज ढेबर मिली धमकी, 50 करोड़ दो, वरना जान से जाओगे

रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर के मोबाइल पर विदेशी नंबर से फोन. कॉल करने वाले ने कथित तौर पर खुद को बिश्नोई और अमन साव गैंग से जुड़ा बताया. इसके बाद 50 करोड़ रुपये की मांग किए जाने की शिकायत सामने आई है. शिकायत के मुताबिक फोन करने वाले ने 50 करोड़ रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी. धमकी भरा फोन आने के बाद एजाज ढेबर सीधे कोतवाली थाने पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई.

रायपुर : पूर्व महापौर एजाज ढेबर को कथित तौर पर 50 करोड़ रुपये की फिरौती के लिए धमकी दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. एजाज ढेबर के मोबाइल पर एक विदेशी नंबर से फोन आया. फोन करने वाले ने खुद को बिश्नोई और अमन साव गैंग से जुड़ा बताया. फोन करने वाले ने 50 करोड़ रुपये नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी. मामला सामने आते ही एजाज ढेबर खुद कोतवाली थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई.

कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया केस

मध्य जोन के कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने धमकी को गंभीरता से लेते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी है.

गैंग का नाम असली या सिर्फ डराने का हथकंडा

अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है क्या धमकी देने वाला वास्तव में किसी गैंग से जुड़ा है, या फिर गैंग का नाम लेकर सिर्फ डराने और वसूली की कोशिश की गई. विदेशी नंबर की तकनीकी जांच की जा रही है. साइबर टीम कॉल से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों को खंगाल रही है.

पुराने जेल कनेक्शन की भी जांच

पुलिस इस मामले में पुराने घटनाक्रम और संभावित कनेक्शन की भी पड़ताल कर रही है. अमन साव के रायपुर जेल में बंद रहने के दौरान अनवर ढेबर के भी जेल में रहने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, इस पुराने घटनाक्रम और मौजूदा धमकी के बीच कोई सीधा संबंध है या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.

शिकायत प्राप्त हुई थी. इसके आधार पर जान से मारने की धमकी से संबंधित बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में अभी विवेचना जारी है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी-विवेक शुक्ला, एडिशनल डीसीपी

50 करोड़ की डिमांड, विदेशी नंबर, गैंग के नाम पर धमकी, और अब पुलिस की साइबर जांच. रायपुर में पूर्व महापौर एजाज ढेबर को मिली इस कथित धमकी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब जांच एजेंसियों की नजर उस विदेशी नंबर और उसके पीछे मौजूद शख्स पर है.