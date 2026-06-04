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"बीजेपी को गच्चा देकर क्या कांग्रेस में जाने वाले हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह", भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया जोरदार जवाब

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी की अटकलें जोरों पर है. इसे लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जवाब आया है.

Former Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh Can return to Congress Bhupinder Hooda
"बीजेपी को गच्चा देकर क्या कांग्रेस में जाने वाले हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 4, 2026 at 7:32 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 8:40 PM IST

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चंडीगढ़ : पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी की अटकलें पिछले कुछ वक्त से चर्चा में है. इसकी वजह ये है कि वे कई बार मीडिया में बीजेपी से उनके मोह भंग होने के संकेत दे चुके हैं. वहीं पंजाब बीजेपी के नए अध्यक्ष बने सरदार केवल सिंह ढिल्लों जो कि कैप्टन के करीबी माने जाते हैं उनको लेकर भी वे कह चुके हैं कि वे मेरे करीबी नहीं हैं, वहीं वे उनको अध्यक्ष बनाए जाने से भी नाराज चल रहे हैं.

अमरिंदर सिंह नाराज़ चल रहे हैं : दरअसल कैप्टेन अमरिंदर सिंह पिछले कुछ वक्त से बीजेपी की अनदेखी से नाराज़ चल रहे हैं. वहीं वर्तमान पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की ताजपोशी से भी वे खुश नहीं है. वे ताजपोशी के कार्यक्रम से भी नदारद रहे थे. हालांकि उनकी पत्नी पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर और उनकी बेटी जय इंदर कौर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की ताजपोशी के कार्यक्रम में शामिल हुईं थी, जबकि कैप्टेन अमरिंदर सिंह की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि पंजाब बीजेपी के नेता उनकी पार्टी से नाराजगी की बात को खारिज करते हैं.

"बीजेपी को गच्चा देकर क्या कांग्रेस में जाने वाले हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह" (ETV Bharat)

हुड्डा के बयान ने चर्चा को दिया जोर ? : इस सबके बीच हरियाणा के पूर्व सीएम और वर्तमान में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर एक बयान ने सियासी चर्चा को जोर दे दिया है. हुड्डा ने मीडिया में दिये बयान में कहा था कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके संपर्क में हैं. हालांकि गुरुवार को इसी संबंध में पूछे गए सवाल का उन्होंने घुमा फिराकर जवाब दिया.

कैप्टेन अमरिंदर सिंह को लेकर वीरवर को क्या बोले हुड्डा? : जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके संपर्क में हैं? तो हुड्डा ने कहा कि हमारे संपर्क में हैं. कांग्रेस में हमारे साथ रहे हैं. हालांकि उनकी कांग्रेस में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कह नहीं सकता, वे ही बता सकते हैं. हालांकि जब पूछा गया कि क्या आपकी कोई बातचीत हुई है? तो वे बोले कि बात तो मेरी उनके भाई की मौत पर भी हुई थी, हालांकि राजनीतिक बात के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई.

बुधवार को हुड्डा ने क्या कहा था? : जब हुड्डा से सवाल किया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस में जब वे थे तो कांग्रेस और राहुल गांधी किसी भी फैसले को लेकर उनसे बात करते थे, जब से बीजेपी में आया हूं बीजेपी मुझे याद नहीं करती. वहीं पंजाब कांग्रेस के नेता सुखजिंदर रंधावा कहते हैं कि अगर कैप्टन कांग्रेस में आते हैं तो वे वेलकम करेंगे. क्या हाईकमान से बात इसको लेकर होगी?. हुड्डा कहते हैं कि कैप्टन साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हमारे साथी रहे हैं, संपर्क में हैं, वे बात कर सकते हैं.

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Last Updated : June 4, 2026 at 8:40 PM IST

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