ETV Bharat / state

बस्ती में पानी की टंकी फटने के पीछे साजिश; पूर्व पंप ऑपरेटर ने काटा था पीवीसी लाइनर, पिता-पुत्र पर FIR

बस्ती: विकास खंड अंतर्गत राजपुर भैरवा गांव में दो दिन पहले जल जीवन मिशन की पानी की टंकी फटने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. टंकी का निर्माण करने वाली कंपनी के मुख्य इंजीनियर ने जांच के बाद पाया कि यह एक साजिश थी. टंकी के भीतर लगे पीवीसी लाइनर को धारदार हथियार से जगह-जगह से काटा गया. इसी का नतीजा था कि टंकी फट पड़ी. इस मामले में पुलिस ने पूर्व पंप ऑपरेटर प्रमोद शुक्ला और उसके बेटे निहाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. बता दें कि एक दिन पहले गुरुवार को प्रमोद ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया था.

जल जीवन मिशन के एक्सईएन एस. रहमान के मुताबिक, आरोपी प्रमोद शुक्ला राजपुर भैरवा ग्रामीण पेयजल परियोजना में पंप ऑपरेटर के पद पर तैनात था. स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मिल रही शिकायतों के बाद विभाग और ग्राम पंचायत ने कुछ दिनों पहले ही उसे पद से मुक्त कर दिया था. आरोप है कि साजिश के तहत 17 जून की सुबह प्रमोद अपने बेटे निहाल के साथ जल जीवन मिशन के परिसर में दाखिल हुआ. उसने बेटे को पानी की टंकी पर चढ़ाया और भीतर लगे पीवीसी लाइनर को जानबूझकर जगह-जगह से कटवा दिया.

जैसे ही पानी की सप्लाई चालू करने के लिए मोटर को ऑन किया गया, भारी दबाव के कारण पीवीसी लाइनर पूरी तरह फट गया. आरोप है कि प्रमोद ने ही तुरंत इसका वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर दिया.