बस्ती में पानी की टंकी फटने के पीछे साजिश; पूर्व पंप ऑपरेटर ने काटा था पीवीसी लाइनर, पिता-पुत्र पर FIR
पद से हटाए जाने पर रंजिश रखने लगा था, दोनों आरोपी फरार, तलाश में पुलिस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 7:28 PM IST
बस्ती: विकास खंड अंतर्गत राजपुर भैरवा गांव में दो दिन पहले जल जीवन मिशन की पानी की टंकी फटने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. टंकी का निर्माण करने वाली कंपनी के मुख्य इंजीनियर ने जांच के बाद पाया कि यह एक साजिश थी. टंकी के भीतर लगे पीवीसी लाइनर को धारदार हथियार से जगह-जगह से काटा गया. इसी का नतीजा था कि टंकी फट पड़ी. इस मामले में पुलिस ने पूर्व पंप ऑपरेटर प्रमोद शुक्ला और उसके बेटे निहाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. बता दें कि एक दिन पहले गुरुवार को प्रमोद ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया था.
जल जीवन मिशन के एक्सईएन एस. रहमान के मुताबिक, आरोपी प्रमोद शुक्ला राजपुर भैरवा ग्रामीण पेयजल परियोजना में पंप ऑपरेटर के पद पर तैनात था. स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मिल रही शिकायतों के बाद विभाग और ग्राम पंचायत ने कुछ दिनों पहले ही उसे पद से मुक्त कर दिया था. आरोप है कि साजिश के तहत 17 जून की सुबह प्रमोद अपने बेटे निहाल के साथ जल जीवन मिशन के परिसर में दाखिल हुआ. उसने बेटे को पानी की टंकी पर चढ़ाया और भीतर लगे पीवीसी लाइनर को जानबूझकर जगह-जगह से कटवा दिया.
जैसे ही पानी की सप्लाई चालू करने के लिए मोटर को ऑन किया गया, भारी दबाव के कारण पीवीसी लाइनर पूरी तरह फट गया. आरोप है कि प्रमोद ने ही तुरंत इसका वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर दिया.
इस घटना के बाद टंकी का निर्माण करने वाली अनुबंधित कंपनी के मुख्य इंजीनियर मनीष कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने टंकी के भीतर उतरकर निरीक्षण किया तो दंग रह गए. इंजीनियर मनीष कुमार ने अपनी रिपोर्ट दी है कि लाइनर पानी के दबाव से नहीं फटा, बल्कि उसे किसी पैने और धारदार हथियार से जानबूझकर काटा गया है. इसके बाद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की तहरीर और जल निगम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया.
इस घटना के कारण राजपुर भैरवा गांव की बड़ी आबादी के सामने पेयजल का संकट खड़ा हो गया है. भीषण गर्मी के इस मौसम में ग्रामीणों को परेशानी न हो, इसके लिए जल निगम ग्रामीण ने त्वरित कदम उठाए हैं. विभाग द्वारा इस क्षेत्र में काम देख रही कंपनी को हिदायत दी गई है कि युद्धस्तर पर काम चलाकर अगले 24 घंटे के भीतर नया लाइनर डालकर गांव की जलापूर्ति को दोबारा बहाल किया जाए.
इस बारे में डीएसपी प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को व्यक्तिगत रंजिश में नुकसान पहुंचाना एक गंभीर और अक्षम्य अपराध है. आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं, जल्द ही दोनों सलाखों के पीछे होंगे. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
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