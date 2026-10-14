पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री पहुंचे आईआईएम रांची, विद्यार्थियों को बताए नैतिक नेतृत्व के मंत्र
आईआईएम रांची में ‘मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया’ व्याख्यान शृंखला के पांचवें संस्करण में लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और सिद्धांतों पर चर्चा हुई.
Published : October 14, 2026 at 6:46 PM IST
रांची: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) रांची में ‘मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया’ व्याख्यान शृंखला के पांचवें संस्करण का आयोजन किया गया. इसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. ‘द प्री-पॉलिटिकल मोरल फाउंडेशन ऑफ द रिपब्लिक: री-रीडिंग लाल बहादुर शास्त्री’ विषय पर आयोजित परिचर्चा में नेतृत्व क्षमता, व्यक्तिगत ईमानदारी, नैतिकता और सार्वजनिक जीवन में मूल्यों की भूमिका पर चर्चा हुई.
अनिल शास्त्री ने अपने पिता के जीवन से जुड़े व्यक्तिगत और ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से विद्यार्थियों को नैतिक नेतृत्व का महत्व समझाया. कार्यक्रम के समन्वयक प्रो जॉर्ज जोसेफ ने स्वागत संबोधन में व्याख्यान शृंखला के उद्देश्य बताए. उन्होंने कहा कि इस शृंखला के माध्यम से आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तित्वों के विचारों और उनकी विरासत को समझने का अवसर मिलता है. उन्होंने नैतिक दृढ़ता और मूल्यों को राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बताया.
कार्यक्रम में महात्म गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का उल्लेख
आईआईएम रांची के निदेशक प्रो दीपक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि प्रबंधन शिक्षा में व्यावसायिक रणनीति और परिचालन संबंधी सफलता पर व्यापक चर्चा होती है. लेकिन किसी भी संस्थान की दीर्घकालिक सफलता उसके मूल सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों पर निर्भर करती है. महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने ‘ट्रस्टीशिप’ यानी न्यासिता की अवधारणा को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि पद, शक्ति, संपत्ति और संसाधनों को केवल निजी स्वामित्व के रूप में नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व के रूप में देखना चाहिए. यही दृष्टिकोण नेतृत्व को नैतिक दिशा देता है.
सादगी, ईमानदारी और निर्णय क्षमता नेतृत्व के जरूरी गुण
अनिल शास्त्री ने कहा कि प्रभावी नेतृत्व के लिए विचारों में स्पष्टता, सहकर्मियों की प्रकृति और आवश्यकताओं को समझना, समय पर निर्णय लेना तथा निरंतर विचारशील बने रहना जरूरी है. एक कुशल नेतृत्वकर्ता को अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य की विशेषता पहचाननी चाहिए और उसके विकास में सहयोग करना चाहिए. उन्होंने विद्यार्थियों से प्रबंधक बनने के साथ संवेदनशील, विचारशील और नैतिक नेतृत्वकर्ता बनने का भी आह्वान किया.
अपने पिता के जीवन से जुड़े प्रसंग साझा करते हुए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, विनम्रता और बौद्धिक ईमानदारी को नेतृत्व के महत्वपूर्ण गुण बताया. उन्होंने कहा कि शास्त्री जी राजनीतिक मतभेदों के बावजूद अपने विरोधियों से संवाद करने और उन्हें उचित सलाह देने के लिए तत्पर रहते थे. प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बेटे का स्कूल रिपोर्ट कार्ड लेने स्वयं जाना उनकी सादगी और कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण है.
संकट में फैसले लेने की क्षमता नेतृत्व की कसौटी वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का उल्लेख करते हुए अनिल शास्त्री ने बताया कि संकट के समय स्पष्ट सोच, साहस और समय पर निर्णय लेने की क्षमता नेतृत्व की असली परीक्षा होती है. शास्त्री जी के जीवन और कार्यशैली से जुड़े प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि नेतृत्व केवल पद या अधिकार तक सीमित नहीं है. इसकी वास्तविक पहचान जिम्मेदारी निभाने, नैतिक सिद्धांतों पर कायम रहने और समाज के हित में निर्णय लेने से होती है.
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