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पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री पहुंचे आईआईएम रांची, विद्यार्थियों को बताए नैतिक नेतृत्व के मंत्र

आईआईएम प्रबंधक द्वारा अनिल शास्त्री का स्वागत करते हुए ( ETV Bharat )

रांची: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) रांची में ‘मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया’ व्याख्यान शृंखला के पांचवें संस्करण का आयोजन किया गया. इसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. ‘द प्री-पॉलिटिकल मोरल फाउंडेशन ऑफ द रिपब्लिक: री-रीडिंग लाल बहादुर शास्त्री’ विषय पर आयोजित परिचर्चा में नेतृत्व क्षमता, व्यक्तिगत ईमानदारी, नैतिकता और सार्वजनिक जीवन में मूल्यों की भूमिका पर चर्चा हुई.

अनिल शास्त्री ने अपने पिता के जीवन से जुड़े व्यक्तिगत और ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से विद्यार्थियों को नैतिक नेतृत्व का महत्व समझाया. कार्यक्रम के समन्वयक प्रो जॉर्ज जोसेफ ने स्वागत संबोधन में व्याख्यान शृंखला के उद्देश्य बताए. उन्होंने कहा कि इस शृंखला के माध्यम से आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तित्वों के विचारों और उनकी विरासत को समझने का अवसर मिलता है. उन्होंने नैतिक दृढ़ता और मूल्यों को राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बताया.