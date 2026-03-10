ETV Bharat / state

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल रेवदर आएंगे, गो-गोपाल कॉरिडोर के काम का करेंगे शुभारंभ

पूर्व राष्ट्रपति की यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया.

Ex President Ram Nath Kovind
कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते पदाधिकारी व पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Sirohi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 10, 2026 at 9:18 PM IST

1 Min Read
सिरोही: जिले के रेवदर क्षेत्र स्थित अभिनव ब्रजमंडल श्री मनोरमा गोलोकधाम अर्बुदारण्य, केसुआ में 11 मार्च को गो-गोपाल कॉरिडोर के कार्य का शुभारंभ होगा. इस कार्यक्रम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भाग लेंगे. पूर्व राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. दिल्ली से आई वीआईपी सुरक्षा टीम, रेवदर उपाधीक्षक मनोज गुप्ता तथा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने गोलोकधाम अर्बुदारण्य नंदगांव पहुंचकर सुरक्षा व व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

न्यास के सीईओ आलोक सिंहल ने बताया कि कार्यक्रम के तहत श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास की नवीनतम केंद्रीय कार्यकारिणी का शपथग्रहण समारोह होगा. यह समारोह गोऋषि स्वामी दत्तशरणानंद के सानिध्य में दोपहर 12:15 बजे अभिनव ब्रजमंडल मनोरमा गोलोकधाम परिसर में होगा.

कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि रहेंगे. साथ ही वृंदावन के वाराहपीठ श्रीधाम के संत रामप्रवेशदास और गोवत्स राधाकृष्ण महाराज का भी सानिध्य रहेगा. समारोह की अध्यक्षता मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य डॉ. लक्ष्यराजसिंह मेवाड़ करेंगे.

गो-गोपाल कॉरिडोर का करेंगे कार्यारंभ: कार्यक्रम के तहत नवनिर्मित गो आवास का उद्घाटन और निर्माणाधीन विश्व के प्रथम गो-गोपाल कॉरिडोर का कार्यारंभ भी कराया जाएगा. यह कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे आयोजित होगा. इस आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं व गणमान्य लोगों के पहुंचने की संभावना है.

