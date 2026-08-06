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पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से तीन दिवसीय वृंदावन दौरे पर, जानिए पूरा कार्यक्रम

मथुरा : पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार की शाम को तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंच रहे हैं. अपनी इस यात्रा के दौरान वे यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इसके साथ ही बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन-पूजन भी करेंगे. पूर्व राष्ट्रपति का सरकारी कार्यक्रम आने के बाद जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है. सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार दोपहर बाद वृंदावन पहुंचेंगे. इससे पहले उनका काफिला सुबह 9:00 बजे बारह जनपथ से नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन पहुंचेगा. वहां वेदांता होटल में उनके रुकने की व्यवस्था की गई है. उसके बाद शाम 6:10 बजे पूर्व राष्ट्रपति श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे. वहां करीब 45 मिनट तक पूजा-अर्चना करने के बाद करीब 7 बजे उनका काफिला प्रेम मंदिर के लिए रवाना होगा, वहां दर्शन के बाद 7:30 बजे पूर्व राष्ट्रपति वृंदावन के धुनका आश्रम के लिए रवाना होंगे.

8 अगस्त का कार्यक्रम

8 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 10:30 बजे वेदांता होटल से रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल जाएंगे. 11:50 बजे सिग्नेचर बृंदा धाम होटल में रुकने का कार्यक्रम है. फिर शाम 4:00 बजे वृंदा धाम होटल में राम कथा में शामिल होंगे. उसके बाद शाम 6:00 बजे वृंदावन के इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे.