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तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, परिवार संग किए बांके बिहारी जी के दर्शन

बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन कर जलाया दीपक, पुजारियों ने पूर्व राष्ट्रपति को भेंट की प्रसादी और बांसुरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद: 'ठाकुर जी सबका कल्याण करें, देश में बनी रहे सुख-समृद्धि' (Video Credit: ETV Bharat)

मथुरा: देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को अपनी तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे. शाम को परिवार के साथ पूर्व राष्ट्रपति ने वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए. मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद काफिला वृंदावन के प्रेम मंदिर के लिए रवाना हो गया.

बांके बिहारी मंदिर में की देहरी पूजा और जलाया दीपक: शाम 6:10 पर पूर्व राष्ट्रपति का काफिला वृंदावन श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचा. परिवार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और मंदिर की देहरी पूजन भी किया तथा पांच बत्ती का दीपक भी जलाया. मंदिर के सेवायत अनंत गोस्वामी और अखिल गोस्वामी के द्वारा पूजा कराई गई. करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना चली और मंदिर के पुजारी ने ठाकुर जी के वस्त्र, बांसुरी, दुपट्टा, माला और प्रसादी भेंट की, जहां उनके परिवार के साथ कई लोग शामिल थे.

वृंदावन में साधु-संतों से मिलेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा. (Photo Credit: ETV Bharat)

कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर के दर्शन करेंगे: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद प्रेम मंदिर के लिए रवाना हो गए. पूर्व राष्ट्रपति तीन दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम पर वृंदावन पहुंचे हैं. शनिवार को वे कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर के दर्शन करेंगे, जहां साधु संतों से मुलाकात भी होगी और वे अनुष्ठान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

बांके बिहारी के दर्शन के बाद प्रेम मंदिर पहुंचा पूर्व राष्ट्रपति का काफिला, इस्कॉन मंदिर में भी करेंगे पूजा-अर्चना (Photo Credit: ETV Bharat)

देश में सुख और समृद्धि की कामना: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया कि वृंदावन आकर बहुत अच्छा लग रहा है. उन्होंने कहा कि बांके बिहारी जी विश्व में विख्यात हैं और उन्हें वृंदावन आने का मौका दूसरी बार मिला है. पूर्व राष्ट्रपति ने प्रार्थना करते हुए कहा कि ठाकुर जी सब का कल्याण करें और देश में सुख-समृद्धि की विरासत हमेशा बनी रहे.

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