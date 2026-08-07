ETV Bharat / state

तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, परिवार संग किए बांके बिहारी जी के दर्शन

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर परिवार संग वृंदावन पहुंचे. उन्होंने श्री बांके बिहारी मंदिर में विधि-विधान से पूजा की.

Photo Credit: ETV Bharat
बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन कर जलाया दीपक, पुजारियों ने पूर्व राष्ट्रपति को भेंट की प्रसादी और बांसुरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को अपनी तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे. शाम को परिवार के साथ पूर्व राष्ट्रपति ने वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए. मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद काफिला वृंदावन के प्रेम मंदिर के लिए रवाना हो गया.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार दोपहर बाद अपनी तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद: 'ठाकुर जी सबका कल्याण करें, देश में बनी रहे सुख-समृद्धि' (Video Credit: ETV Bharat)

बांके बिहारी मंदिर में की देहरी पूजा और जलाया दीपक: शाम 6:10 पर पूर्व राष्ट्रपति का काफिला वृंदावन श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचा. परिवार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और मंदिर की देहरी पूजन भी किया तथा पांच बत्ती का दीपक भी जलाया. मंदिर के सेवायत अनंत गोस्वामी और अखिल गोस्वामी के द्वारा पूजा कराई गई. करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना चली और मंदिर के पुजारी ने ठाकुर जी के वस्त्र, बांसुरी, दुपट्टा, माला और प्रसादी भेंट की, जहां उनके परिवार के साथ कई लोग शामिल थे.

Photo Credit: ETV Bharat
वृंदावन में साधु-संतों से मिलेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा. (Photo Credit: ETV Bharat)

कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर के दर्शन करेंगे: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद प्रेम मंदिर के लिए रवाना हो गए. पूर्व राष्ट्रपति तीन दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम पर वृंदावन पहुंचे हैं. शनिवार को वे कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर के दर्शन करेंगे, जहां साधु संतों से मुलाकात भी होगी और वे अनुष्ठान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
बांके बिहारी के दर्शन के बाद प्रेम मंदिर पहुंचा पूर्व राष्ट्रपति का काफिला, इस्कॉन मंदिर में भी करेंगे पूजा-अर्चना (Photo Credit: ETV Bharat)

देश में सुख और समृद्धि की कामना: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया कि वृंदावन आकर बहुत अच्छा लग रहा है. उन्होंने कहा कि बांके बिहारी जी विश्व में विख्यात हैं और उन्हें वृंदावन आने का मौका दूसरी बार मिला है. पूर्व राष्ट्रपति ने प्रार्थना करते हुए कहा कि ठाकुर जी सब का कल्याण करें और देश में सुख-समृद्धि की विरासत हमेशा बनी रहे.

यह भी पढ़ें- सीएम योगी ने अंबेडकरनगर को दी 706 करोड़ की सौगात, बोले-चाचा-भतीजे की जोड़ी युवाओं के हक पर डालती थी डाका

TAGGED:

BANKE BIHARI TEMPLE MATHURA
RAM NATH KOVIND FAMILY RELIGIOUS
PREM MANDIR VRINDAVAN
PREM MANDIR VRINDAVAN ISKCON TEMPLE
RAM NATH KOVIND VRINDAVAN VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.