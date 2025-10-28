ETV Bharat / state

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नैनीताल दौरा, कैंची धाम के किए दर्शन, जा सकते हैं कौसानी

बता दें कि बीती रोज यानी 27 अक्टूबर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे. जहां तमाम जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. वे चार दिवसीय कुमाऊं दौरे पर हैं. आज उनके दौरे का दूसरा दिन है. जिसके तहत उन्होंने कैंची धाम के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की. इसके बाद वे नैनीताल राजभवन पहुंचे. जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया. इस मौके पर सचिव राज्यपाल रविनाथ रमन, आयुक्त सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे.

नैनीताल: इन दिनों पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड दौरे पर हैं. जिसके तहत आज वे नैनीताल स्थित राजभवन पहुंचे. जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रि) गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया. इससे पहले उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम पहुंचकर नीम करौली महाराज के दर्शन किए. बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति नैनीताल के विभिन्न स्थलों का भी भ्रमण करेंगे.

पूर्व राष्ट्रपति के आगमन से राजभवन परिसर में उल्लास का माहौल रहा. बताया जा रहा कि अपने प्रवास के दौरान वे नैनीताल में विभिन्न स्थलों का भ्रमण भी करेंगे. रामनाथ कोविंद नैनीताल भ्रमण के बाद कौसानी का दौरा भी करेंगे. जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद सड़क मार्ग से मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध कौसानी और रानीखेत समेत आसपास के पर्यटक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे.

"उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह की ओर से राजभवन नैनीताल में स्वागत किए जाने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई. आपके भव्य आतिथ्य और विचारोत्तेजक बातचीत ने इस यात्रा को सचमुच यादगार बना दिया. उत्तराखंड के लोगों की सेवा में आपको निरंतर सफलता की कामना करता हूं."- रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति

बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अक्सर उत्तराखंड आते रहते हैं. खासकर कई बड़े कार्यक्रमों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं. इससे पहले देहरादून में आयोजित स्पर्श हिमालय महोत्सव में उन्होंने शिरकत की थी. इस महोत्सव में 65 से ज्यादा देशों के साहित्यकार शामिल हुए थे. महोत्सव में साहित्य, कला और संस्कृति का अनोखा समागम देखने को मिला था. इस महोत्सव में रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए थे.

ये भी पढ़ें-