ETV Bharat / state

"प्रकृति के नियम को हमें समझना है"; पूर्व राष्ट्रपति बोले- आप जो देंगे आपको कई गुना रिटर्न में मिलेगा

कानपुर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : कानपुर क्लब में रविवार को आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि "कानपुर जो तंबाकू का गढ़ बना हुआ है, उसके लिये मैं सभी से निवेदन करता हूं कि यहां के जो लोग हैं, आये नहीं हैं लेकिन, मेरा संदेश जरूर पहुंचा दीजिए कि यह पान गुटखा कैंसर की जड़ है. और लोग मानकर यह चलते हैं कि हम जो बेच रहे हैं उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है." उन्होंने कहा कि "यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम को हमें समझना है. उन्होंने कहा कि आप जो देंगे, वह आपको कई गुना रिटर्न में मिलेगा. उन्होंने कहा कि अक्सर गुटखा बनाने और बेचने वाले लोग जानते हैं कि यह जहर है, इसलिए वे खुद इसका सेवन नहीं करते. जो बीमारियां गुटखा से पैदा होती हैं, उससे भी बड़ी बीमारियों का सामना ऐसे परिवारों को करना पड़ सकता है.



पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Video credit: ETV Bharat)