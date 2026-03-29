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"प्रकृति के नियम को हमें समझना है"; पूर्व राष्ट्रपति बोले- आप जो देंगे आपको कई गुना रिटर्न में मिलेगा

कानपुर क्लब में रविवार को आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए.

कानपुर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
कानपुर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 10:10 PM IST

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Updated : March 29, 2026 at 10:56 PM IST

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कानपुर : कानपुर क्लब में रविवार को आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि "कानपुर जो तंबाकू का गढ़ बना हुआ है, उसके लिये मैं सभी से निवेदन करता हूं कि यहां के जो लोग हैं, आये नहीं हैं लेकिन, मेरा संदेश जरूर पहुंचा दीजिए कि यह पान गुटखा कैंसर की जड़ है. और लोग मानकर यह चलते हैं कि हम जो बेच रहे हैं उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है."

उन्होंने कहा कि "यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम को हमें समझना है. उन्होंने कहा कि आप जो देंगे, वह आपको कई गुना रिटर्न में मिलेगा. उन्होंने कहा कि अक्सर गुटखा बनाने और बेचने वाले लोग जानते हैं कि यह जहर है, इसलिए वे खुद इसका सेवन नहीं करते. जो बीमारियां गुटखा से पैदा होती हैं, उससे भी बड़ी बीमारियों का सामना ऐसे परिवारों को करना पड़ सकता है.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Video credit: ETV Bharat)


पूर्व राष्ट्रपति ने देश में बढ़ती मिलावटखोरी पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि आज हम जो कुछ भी खा रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं मिलावट मौजूद है, जिसे वे विस्तार से नहीं बताना चाहते लेकिन, तंबाकू का मामला सीधा जानलेवा है. उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि उनका यह संदेश उन लोगों तक जरूर पहुंचा दें जो इस व्यापार में शामिल हैं, ताकि वे समय रहते सचेत हो सकें.


पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन का एकमात्र उपाय प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना है. उन्होंने सूर्य का उदाहरण देते हुए बताया कि प्रकृति हमें अनुशासन और संतुलन सिखाती है. यदि हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर समाज का अहित करेंगे, तो अंततः यह न केवल हमारा व्यक्तिगत नुकसान होगा, बल्कि पूरे राष्ट्र की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा.

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Last Updated : March 29, 2026 at 10:56 PM IST

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