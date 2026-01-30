ETV Bharat / state

पूर्व राष्ट्रपति कलाम के कमांडो का कमाल, सेना के मनोरंजन के लिए मुफ्त में करते हैं मैजिक शो

राजेश्वर प्रसाद राजू बताते हैं कि "उनके पिता बीएसएफ में कमांडेंट थे, जब वे छोटे थे, तभी एक हादसे में उनके पिता का साया परिवार से हमेशा के लिए उठ गया. मां ने हम 5 भाई-बहनों को पढ़ा-लिखा कर बढ़ा किया. मैं बचपन से ही पिता की तरह सेना में जाना चाहता था लेकिन शुरुआत राजस्थान पुलिस में सीआईसी से हुई. इसके बाद इंडो-पाक बॉर्डर पर पोस्टिंग हुई और बाद में मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो में बुला लिया गया. इसके बाद राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सहित कई वीवीआईपी का कमांडो रहा. कुछ समय रूस में भी पोस्टिंग हुई."

भोपाल: सेना में जवान रिटायर्ड तो होता है लेकिन उसका जज्बा हमेशा सेना के लिए कुछ नया करने के लिए जुड़ा रहता है. इसी जज्बे के साथ पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के कमांडो रहे और न्यूक्लियर पावर परमाणु ऊर्जा विभाग में सलाहकार रहे राजेश्वर प्रसाद राजू अब भी काम कर रहे हैं. नौकरी से रिटायरमेंट होने के 8 साल बाद भी वे साल के 6 माह सेना की अलग-अलग विंग में जाकर मुफ्त में स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के गुर सिखाते हैं. सागर के रहने वाले राजू इसके लिए हर साल अमेरिका से 6 माह के लिए भारत आते हैं. इस दौरान वे सैनिकों के मैजिक शो के आयोजन भी करते हैं.

पूर्व राष्ट्रपति कलाम के कमांडो का कमाल (ETV Bharat)

वे बताते हैं कि "मैजिक का मुझे शुरुआत से ही शौक था, सर्विस के दौरान जब भी फ्री रहता तो इसकी प्रेक्टिस करता और धीरे-धीरे इसमें परफेक्ट हो गया. साल 2017 में कई पदों पर रहते हुए रिटायर्ड हुआ. बेटे-बेटी अमेरिका में थे तो वहीं शिफ्ट हो गया."

'6 माह बाद लौटा तो फिर शुरू हो गया सिलसिला'

राजेश्वर प्रसाद राजू कहते हैं कि "रिटायर्ड होने के बाद जिंदगी में अधूरापन महसूस हुआ. अमेरिका की आबोहवा तो रास आई लेकिन सेना के लिए कुछ करने का मन हुआ तो 6 माह बाद ही राजस्थान वापस आ गया. इसके बाद सेना के अधिकारियों से जुड़कर काम करने की इच्छा जताई.

सैनिकों के लिए 7 सालों में 50 से ज्यादा फ्री मैजिक शो (ETV Bharat)

मैंने सर्विस के दौरान प्रतिष्ठित संस्थान से बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल और न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर जैसे कोर्स किए थे, इसलिए इसकी मुफ्त में ट्रेनिंग देनी शुरू की. इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया. अब 6 माह अमेरिका में रहता हूं और इतना ही समय भारत में. सेना के जवानों के मनोरंजन के लिए मैजिक शो करता हूं. पिछले 7 सालों में 50 से ज्यादा मैजिक शो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआईएसएफ और बीएसएफ के लिए मुफ्त में कर चुका हूं."

बच्चों को मुफ्त में सिखाते हैं कला

ईटीवी भारत से बातचीत में राजेश्वर प्रसाद राजू ने कई जादूई करतब भी दिखाए. वे कहते हैं कि "मैजिक कोई आंखों का धोखा नहीं है, इसके पीछे भी साइंस छुपा है. इसे कोई भी सीख सकता है. बच्चों में इसको लेकर काफी उत्साह होता है, इसलिए सेना के परिवार के बच्चों को वे मुफ्त में यह कला सिखाने का भी काम करते हैं. यह सक्रियता उन्हें हमेशा जवान बनाए रखती है. 73 साल की उम्र के बाद भी वे हमेशा युवा बने रहते हैं. सेना के जवानों के लिए टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस फ्री रहना बेहद जरूरी है, इसलिए इसकी भी ट्रेंनिंग देता हूं."