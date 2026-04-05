भिवानी में पूर्व बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा, 'देश में क्षेत्रीय पार्टियों का दौर खत्म हो रहा है'
पूर्व बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने युद्ध के कारण दुनिया भर में ईंधन के दाम बढ़ने की आशंका व्यक्त की.
Published : April 5, 2026 at 8:24 PM IST
भिवानी: पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि "आने वाला समय राष्ट्रीय दलों का है. वे अपने समर्थकों को अंधेरे में रखकर काम करने वाले व्यक्ति नहीं है." उन्होंने कहा कि "मैं राज्य के अधिकत्तर जिलों में अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर चुका हूं. 9 जिले बाकी हैं. पश्चिम बंगाल और भविष्य में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी, जिसके बाद ही वे तय करेंगे कि उनकी राजनीतिक दिशा क्या होगी." यह बात उन्होंने आज भिवानी में वर्ष 1972 से उनके साथी रहे पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही.
राज्यसभा चुनाव में विधायकों का आचरण निंदनीय: रणजीत चौटाला ने कहा कि "राज्यसभा चुनाव में जिस प्रकार से विधायकों का आचरण रहा, वह निंदनीय है. जिस प्रकार से जनता उन्हें अपने विश्वास के साथ जिताती है. वे विधायक ऐसे दिखने लग जाएं तो राजनीति जैसी संस्था कमजोर होगी, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. उन्होंने कहा कि "राज्यसभा चुनाव में खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही बराबर के दोषी हैं."
मंडियों में नई क्रय नीति से असहमतः हरियाणा की मंडियों में किसानों के लिए बायोमैट्रिक और ट्रैक्टर की फोटो अपलोड करके मंडियों में किसानों को प्रवेश दिए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि "भारत देश में इस प्रकार से एकदम से नियमों को लेकर लोग जागरूक नहीं है. इनको चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए."
युद्ध से अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा नकरात्मक प्रभावः वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति पर उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यदि यह युद्ध अगले 15 दिन और चलता है तो इसका बड़ा आर्थिक नुकसान दुनिया को भुगतना होगा, जिसे रिक्वर होने में वर्षो लगेंगे. विभिन्न रिफाइनरी और ऑयल डिपो का स्टाक खत्म हो रहा है. जिसके चलते आने वाले समय में ईंधन के दामों में बढ़ोत्तरी होगी, जिसका प्रभाव रोजमर्रा की वस्तुएं दाल, चीनी, कपड़ा, जूता, टूथपेस्ट इत्यादि सभी चीजों पर पड़ेगा. इससे देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नकरात्मक असर होगा. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से होर्जूम रास्ते से गुजरने पर पहले 40 हजार डॉलर का इंश्योरेंस होता था, वह बढ़कर 2 लाख डॉलर तक पहुंच गया है."