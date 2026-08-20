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वाराणसी में मनाई गई पूर्व PM राजीव गांधी की जयंती, कांग्रेसजनों ने 'सद्भावना दिवस' के रूप में किया याद

वाराणसी: भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती गुरुवार को कांग्रेसजनों ने मैदागिन चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाई. उनके चित्र एवं प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया और उनकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया.



याद किए गए राजीव गांधी: कांग्रेसजनों ने राजीव गांधी के जीवन, उनके विचारों और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्मरण किया. वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी जी ने देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा और विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, संचार और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की. उन्होंने युवाओं को देश की शक्ति मानते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया. कांग्रेसजनों ने कहा कि राजीव गांधी का मानना था कि भारत की एकता और अखंडता की सबसे बड़ी ताकत आपसी भाईचारा, सामाजिक समरसता और सद्भाव है. उनकी जयंती पर सद्भावना दिवस मनाने का उद्देश्य भी समाज में प्रेम, शांति, भाईचारे और एकता की भावना को मजबूत करना है.



