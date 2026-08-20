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वाराणसी में मनाई गई पूर्व PM राजीव गांधी की जयंती, कांग्रेसजनों ने 'सद्भावना दिवस' के रूप में किया याद

मैदागिन चौराहे पर श्रद्धासुमन, माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि

मैदागिन चौराहे पर श्रद्धासुमन: पूर्व PM राजीव गांधी की जयंती
मैदागिन चौराहे पर श्रद्धासुमन: पूर्व PM राजीव गांधी की जयंती (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 1:36 PM IST

3 Min Read
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वाराणसी: भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती गुरुवार को कांग्रेसजनों ने मैदागिन चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाई. उनके चित्र एवं प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया और उनकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया.

याद किए गए राजीव गांधी: कांग्रेसजनों ने राजीव गांधी के जीवन, उनके विचारों और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्मरण किया. वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी जी ने देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा और विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, संचार और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की. उन्होंने युवाओं को देश की शक्ति मानते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया. कांग्रेसजनों ने कहा कि राजीव गांधी का मानना था कि भारत की एकता और अखंडता की सबसे बड़ी ताकत आपसी भाईचारा, सामाजिक समरसता और सद्भाव है. उनकी जयंती पर सद्भावना दिवस मनाने का उद्देश्य भी समाज में प्रेम, शांति, भाईचारे और एकता की भावना को मजबूत करना है.

राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माण के दूरदर्शी नेता थे. आज देश में सूचना एवं संचार क्रांति, कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक के जिस व्यापक प्रभाव को हम देखते हैं, उसकी मजबूत नींव राजीव गांधी के कार्यकाल में रखी गई थी. उन्होंने युवाओं को लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी का अवसर देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए. राजीव गांधी ने भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी. उनकी सोच थी कि देश तभी मजबूत होगा जब समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच विश्वास और भाईचारा कायम रहेगा.- राजेश्वर सिंह पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी, वाराणसी

महानगर कांग्रेस कमेटी, वाराणसी के अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे ने कहा कि राजीव गांधी का पूरा जीवन भारत को आधुनिक, आत्मनिर्भर और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित रहा. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने युवाओं को नई ऊर्जा और नई दिशा देने के साथ ही देश में तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा दिया. पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती देने तथा लोकतंत्र को गांवों तक पहुंचाने की दिशा में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा. प्रत्येक वर्ष राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का संदेश आज के समय में और भी महत्वपूर्ण है. देश की विविधता ही उसकी ताकत है और सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा तथा सभी धर्मों एवं वर्गों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना लोकतंत्र संविधान की रक्षा करना अपने अधिकारो के लिए लड़ना ही राजीव गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के बताए मार्ग पर चलने, देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करने तथा समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भाव की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया. इस दौरान कांग्रेसजनों ने 'राजीव गांधी अमर रहें' के नारों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

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