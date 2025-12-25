पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री समेत CM रेखा ने 'सदैव अटल' पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की
Published : December 25, 2025 at 11:32 AM IST
नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर राजधानी दिल्ली में भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया मुख्य कार्यक्रम राजघाट पर आयोजित हुआ, जहां महामहिम द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र सचदेवा, दिल्ली के विधायक, पार्षद, मेयर सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे.
इस अवसर पर राजघाट परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध कविता “हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा'' हर किसी की जुबान पर गुनगुनाते सुनाई पड़ा. उनकी यह कविता उनके दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और संघर्षशील व्यक्तित्व का प्रतीक रही, जिसने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया.
VIDEO | Delhi: President Droupadi Murmu, Vice President C P Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, along with other Union Ministers and Delhi Chief Minister Rekha Gupta, pays floral tributes to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his 101st birth anniversary.… pic.twitter.com/eQ7N43JTCl— Press Trust of India (@PTI_News) December 25, 2025
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के देदीप्यमान नक्षत्र थे. भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिस वैचारिक अधिष्ठान की नींव रखी, उसी प्रेरणा से आज बीजेपी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनी है. उन्होंने अटल जी को अजातशत्रु जननायक बताते हुए कहा कि उनके व्यक्तित्व में हिमालय जैसी अडिग दृढ़ता और गंगा जैसी निर्मल पवित्रता का अद्भुत संगम था. उनका जीवन नैतिकता, शुचिता और राष्ट्रनिष्ठा का जीवंत उदाहरण रहा है. जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को ‘सुशासन दिवस’ की शुभकामनाएं भी दी.
राजघाट के अलावा दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में भी सामाजिक संस्थाओं, अस्पतालों और संगठनों द्वारा अटल जी को याद किया गया. कहीं रक्तदान शिविर लगाए गए तो कहीं तुलसी दिवस के तहत तुलसी के पौधों का वितरण किया गया. दिल्ली के प्रकाश सैनी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में आयोजक सुशील तिवारी ने बताया कि हर वर्ष अटल जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है. इस मौके पर जरूरतमंदों को सामान वितरित किया गया और सनातन संस्कृति के प्रतीक के रूप में तुलसी के पौधे भेंट किए गए.
