'अजातशत्रु' को नमन : सीएम भजनलाल ने 'अटल लोकतंत्र उपवन' और 'अटल काव्य स्मारक' बनाने का किया ऐलान
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम भजनलाल ने बड़ी घोषणा की. यहां जानिए...
Published : December 25, 2025 at 10:34 PM IST
जयपुर: भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर गुरुवार को राजधानी जयपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसी कड़ी में मानसरोवर के सिटी पार्क में जनसभा आयोजित की गई. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 'अटल लोकतंत्र उपवन' और 'अटल काव्य स्मारक' बनाने की घोषणा की. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन को जनता केंद्रित बनाने का काम किया.
उन्होंने जनप्रतिनिधि को सेवा एवं समर्पण से जन उत्थान का मार्ग दिखाया. उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल जी एक युग, विचार और प्रेरणा थे, तथा उनके व्यक्तित्व को राजनीति की सीमाएं बांध नहीं पाईं. वे हमेशा देशहित में कठोर निर्णय लेने में सदैव अटल रहते थे. पोखरण में परमाणु परीक्षण उनकी इसी दृढ़ता का प्रमाण है. पूरे विश्व के दबाव के बावजूद भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया और विश्व पटल पर भारत की साख बुलंद की.
भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के सुअवसर पर मैं घोषणा करता हूँ कि सिटी पार्क, मानसरोवर में अटल काव्य स्मारक एवं जयपुर में अटल लोकतंत्र उपवन का निर्माण किया जाएगा।#आपणो_अग्रणी_राजस्थान #2साल_नव_उत्थान_नया_राजस्थान pic.twitter.com/5isTfgBzIc— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) December 25, 2025
राजनीति जनसेवा का माध्यम : मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम है. वे सरलता, विनम्रता और मृदुभाषी स्वभाव से जन-जन के नेता थे. वाजपेयी ने अपने जीवन में यह साबित किया कि कठोर निर्णय लेने के लिए कठोर व्यवहार आवश्यक नहीं है. वे मधुर वाणी के साथ इस्पात जैसे दृढ़ निर्णय ले सकते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार श्रद्धेय अटल जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रही है.
सीएम ने कहा कि 15 दिसंबर को हमारी सरकार के जनसेवा के दो वर्ष पूर्ण हुए हैं. दो साल पहले राजस्थान की जनता ने हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया. हमारी सरकार ने संकल्प पत्र के करीब 70 प्रतिशत वादे 2 वर्ष में पूरे किए हैं. हमारी सरकार राज्य के विकास के लिए रोडमैप बनाकर कार्य कर रही है. इसी दिशा में पानी की प्राथमिकता को समझते हुए हमने रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, गंगनहर, देवास परियोजना जैसी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है. इसी तरह प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दो वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में 6 हजार 363 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है.
राजस्थान की कला के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध : मुख्यमंत्री ने कहा कि सांगानेर मेरी कर्मभूमि है. यहां की जनता का विश्वास हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा कि सांगानेर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है, जो हस्तकला, हाथ से बने कागज, ब्लू पॉटरी और छपाई कला के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. यहां के कारीगरों की कुशलता और मेहनत ने सांगानेर को एक अलग पहचान दी है. यहां के प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक हमारी समृद्ध विरासत के प्रतीक हैं. सांगानेर विधानसभा में पिछले दो वर्षों में हमने विकास के अनेक कार्य किए गए हैं.
श्रद्धेय अटल जी कहलाए राजनीति में 'अजातशत्रु' : मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में जहां हर कोई किसी न किसी का विरोधी होता है, वहां अटल जी ऐसे व्यक्ति थे, जिनका कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं था. विपक्ष के नेता भी उनका सम्मान करते थे. उनकी महानता यही थी कि वे विचारों के स्तर पर कठोर विरोध करते थे, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में सदैव मधुर रहते थे. इसीलिए अटल को 'अजातशत्रु' कहा जाता था. श्रद्धेय अटल जी संवेदनशील कवि भी थे, जिनकी कविताएं राष्ट्रप्रेम, मानवीय संवेदना और जीवन दर्शन से ओतप्रोत थीं. मुख्यमंत्री ने आह्वान करते हुए कहा कि अटल की जयंती के अवसर पर हम संकल्प लें कि उनके आदर्शों को जीवन में उतारेंगे और हम सब मिलकर एक समृद्ध, विकसित और सशक्त राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे.
सिटी पार्क में बनेगा 'अटल काव्य स्मारक' : कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में 'अटल काव्य स्मारक' के निर्माण की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से ई-लाइब्रेरी एवं पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी. साथ ही, उन्होंने जयपुर में 'अटल लोकतंत्र उपवन' बनाए जाने की भी घोषणा की. इसके उन्होंने 30 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की घोषणा की.
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद मदन राठौड ने कहा कि श्रद्धेय वाजपेयी ने संगठन को मजबूत करने का काम किया. प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ग्राम सड़क योजना से लेकर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को साकार रूप प्रदान किया. उन्होंने कहा कि इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में आमजन को मजबूत किया जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन की सरकार विकास को नई दिशा प्रदान कर रही है.