ETV Bharat / state

झारखंड भाजपा कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर लगाई गई प्रदर्शनी, जयंती पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते झारखंड भाजपा के नेता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः आज देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मना रहा है. इस मौके पर झारखंड सहित देशभर में सुबह से ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. झारखंड विधानसभा परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देनेवालों का तांता लगा रहा. पूर्व भाजपा अध्यक्ष रविन्द्र कुमार राय, विधायक सीपी सिंह, भाजपा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह आदि नेताओं ने श्रद्धा-सुमन अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया. इधर, राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

भाजपा प्रदेश कार्यालय में याद किए गए अटल

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर भाजपा नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की.

बयान देते पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र कुमार राय. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अटल बिहारी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी

प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कृतित्व और व्यक्तित्व को दर्शाती प्रदर्शनी लगाई गई थी, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही. इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र कुमार राय ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर उन्हें विशाल ह्रदय वाला व्यक्ति बताया. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र कुमार राय ने कहा कि इस देश की राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय जीवन को अपने जीवन में ढालकर और पाल कर उन्होंने अद्भुत राजनीतिक प्रदर्शन किया,जिसका इस प्रदर्शनी के माध्यम से आकलन किया जा सकता है.अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से हमें कई राजनीतिक शिक्षा मिलती है.