झारखंड भाजपा कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर लगाई गई प्रदर्शनी, जयंती पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

झारखंड भाजपा कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई. इस मौके पर वाजपेयी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी भी लगाई गई.
Published : December 25, 2025 at 4:32 PM IST
रांचीः आज देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मना रहा है. इस मौके पर झारखंड सहित देशभर में सुबह से ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. झारखंड विधानसभा परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देनेवालों का तांता लगा रहा. पूर्व भाजपा अध्यक्ष रविन्द्र कुमार राय, विधायक सीपी सिंह, भाजपा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह आदि नेताओं ने श्रद्धा-सुमन अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया. इधर, राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में याद किए गए अटल
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर भाजपा नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की.
अटल बिहारी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी
प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कृतित्व और व्यक्तित्व को दर्शाती प्रदर्शनी लगाई गई थी, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही. इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र कुमार राय ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर उन्हें विशाल ह्रदय वाला व्यक्ति बताया. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र कुमार राय ने कहा कि इस देश की राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय जीवन को अपने जीवन में ढालकर और पाल कर उन्होंने अद्भुत राजनीतिक प्रदर्शन किया,जिसका इस प्रदर्शनी के माध्यम से आकलन किया जा सकता है.अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से हमें कई राजनीतिक शिक्षा मिलती है.
भाजपा की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन
गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्यप्रदेश के ग्वालियर में हुआ था. इनकी जयंती के 101 वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा झारखंड सहित देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है. झारखंड से अटल बिहारी वाजपेयी को विशेष लगाव था. इस कारण झारखंड प्रदेश भाजपा के द्वारा आज से 31 दिसंबर तक प्रदेश से लेकर जिला और विधानसभा में कार्यक्रमों की लंबी शृंखला बनाई है.जिसके तहत सेमिनार, कवि गोष्ठी, वरिष्ठ नागरिक सम्मान आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
