Good Governance Day : सचिवालय चूना पत्थर की दीवार नहीं, 8 करोड़ राजस्थानियों के विश्वास का केंद्र - सीएम भजनलाल

सीएम भजनलाल ने कहा कि सुशासन का अर्थ ऐसी व्यवस्था का निर्माण है, जहां शासन जनता की जरूरतों को समझ कर समयबद्ध और प्रभावी सेवाएं प्रदान करे. सीएम भजन लाल शर्मा ने सचिवालय को लेकर कहा कि राजस्थान सचिवालय केवल चूना पत्थर से बनी एक भव्य इमारत नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की 8 करोड़ जनता के विश्वास, उम्मीदों और सपनों का केंद्र है.

जयपुर : पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को शासन सचिवालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी को 'सुशासन दिवस' पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि सुशासन एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है.

इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सहित सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे. इस कार्यक्रम से वीसी के जरिए जिला, उपखंड एवं ग्राम पंचायत के अधिकारी एवं कार्मिक भी जुड़े. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी को सुशासन की शपथ भी दिलाई. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि यह वही स्थान है, जहां से आमजन के जीवन को बेहतर बनाने से जुड़े फैसले लिए जाते हैं. यहां लिए गए निर्णय किसानों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और समाज के हर वर्ग के भविष्य को प्रभावित करते हैं. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने कार्य को केवल नौकरी न समझें, बल्कि जनसेवा का माध्यम मानें.

सीएम भजन लाल ने कहा कि सचिवालय में बैठने वाला हर अधिकारी जनता के विश्वास का प्रतिनिधि होता है. जनता उम्मीद करती है कि उसकी समस्याओं का समाधान ईमानदारी, संवेदनशीलता और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि सचिवालय की गरिमा तभी बनी रह सकती है, जब यहां कार्य करने वाले सभी लोग अनुशासन, नैतिकता और जवाबदेही के साथ काम करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की सुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय राजस्थान की ह्रदय है. जो जनता के विश्वास से बना है, इस विश्वास को बनाए रखना और मजबूत करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.

65 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण : मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रधान की गारंटी अधिनियम के तहत 2 वर्षों में तीन करोड़ 23 लाख से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है. आज के युग में ई गवर्नेंस पारदर्शिता का सबसे बड़ा हथियार है. हमने प्रशासन को डिजिटल माध्यम से मजबूत किया है. ई पोर्टल्स, एसएसओ पोर्टल्स, ई मोबाइल आधारित सुविधाओं से आम जन को राहत दी गई है. अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है. शिकायत निवारण तंत्र देश और प्रदेश के लोकतंत्र की आत्मा होती है. आज राजस्थान संपर्क पोर्टल, त्रिस्तरीय जनसुनवाई, मुख्यमंत्री जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं की प्रभावी सुनवाई और उनका निस्तारण किया जा रहा है. सीएम ने कहा कि दो वर्षों में 65 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण किया है. सीएम ने कहा प्रदेश की सरकार , अधिकारी कर्मचारी हर कोई 2047 में विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है.