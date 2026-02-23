अलंकार अग्निहोत्री ने बनायी 'राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा' पार्टी, मथुरा में किया ऐलान
बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 'राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा' नाम की पार्टी बनायी है. मथुरा के वृंदावन में उन्होंने इसका ऐलान किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 10:50 PM IST
मथुरा: पूर्व पीसीएस अधिकारी और बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कृष्ण की नगरी मैं अपनी नई पार्टी का गठन किया और जिसका नाम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा RAM रखा गया है. अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उनकी पार्टी आम जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी कमजोर पड़ती आवाज को बुलंद करने के लिए काम करेगी. उन्होंने विशेष रूप से सवर्ण और ओबीसी वर्ग के हितों, यूजीसी रेगुलेशन 2026 का विरोध और एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बताया है.
मथुरा से राजनीतिक पारी का आगाज: पूर्व पीसीएस अधिकारी और बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को कृष्ण की नगरी मथुरा में अपनी नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान किया. उनकी इस नई पार्टी का नाम 'राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा' (RAM) रखा गया है.
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आम जनता के मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं में कमजोर पड़ती जन-आवाज को बुलंद करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी. पार्टी के ध्वज में भगवान राम के धनुष और तीर के निशान को शामिल कर सनातन मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की गई है.
सवर्ण और ओबीसी हितों पर जोर: मथुरा में अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए सवर्ण और ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा को सर्वोपरि बताया. उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चिंता जताते हुए कहा कि आज समाज के इन वर्गों की आवाज उठाने वाला न तो संसद में कोई है और न ही विधानसभा में. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 और एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग के माध्यम से इन वर्गों के साथ छल किया जा रहा है. इन मुद्दों को लेकर वे अब सीधे जनता के बीच जाएंगे और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे.
केंद्र सरकार पर राजनीतिक हमला: अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि देश में जनतंत्र धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है. उन्होंने सरकार में बैठे लोगों को 'झूठा सनातनी' करार देते हुए कहा कि वे अपने मूल मुद्दों से भटक चुके हैं और सनातन समाज को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं. उनके अनुसार, बीजेपी का जो पारंपरिक 'कोर वोट' (सामान्य वर्ग) है, उसका अब पार्टी से मोहभंग हो चुका है. इसी असंतोष को मंच देने और युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का गठन किया गया है.
संविधान और आस्था का संगम: पार्टी के गठन के लिए मथुरा की पावन धरती को चुनना और भगवान राम का आशीर्वाद लेना एक गहरे सांस्कृतिक संदेश की ओर इशारा करता है. अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा करना ही उनका अंतिम लक्ष्य है. उन्होंने विश्वास जताया कि जिस तरह भगवान राम हमारे आराध्य हैं, उन्हीं के आदर्शों पर चलकर जनता की सेवा की जाएगी. अब वे प्रशासनिक गलियारों से निकलकर सीधे जनता की चौखट पर उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं.
यह भी पढ़ें- यूपी बोर्ड के स्कूलों में सिर्फ NCERT की किताबें ही पढ़ाई जाएंगी, तीन प्रकाशक ही छापेंगे पुस्तकें