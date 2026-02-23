ETV Bharat / state

अलंकार अग्निहोत्री ने बनायी 'राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा' पार्टी, मथुरा में किया ऐलान

मथुरा: पूर्व पीसीएस अधिकारी और बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कृष्ण की नगरी मैं अपनी नई पार्टी का गठन किया और जिसका नाम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा RAM रखा गया है. अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उनकी पार्टी आम जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी कमजोर पड़ती आवाज को बुलंद करने के लिए काम करेगी. उन्होंने विशेष रूप से सवर्ण और ओबीसी वर्ग के हितों, यूजीसी रेगुलेशन 2026 का विरोध और एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बताया है.

मथुरा से राजनीतिक पारी का आगाज: पूर्व पीसीएस अधिकारी और बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को कृष्ण की नगरी मथुरा में अपनी नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान किया. उनकी इस नई पार्टी का नाम 'राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा' (RAM) रखा गया है.

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आम जनता के मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं में कमजोर पड़ती जन-आवाज को बुलंद करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी. पार्टी के ध्वज में भगवान राम के धनुष और तीर के निशान को शामिल कर सनातन मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की गई है.

सवर्ण और ओबीसी हितों पर जोर: मथुरा में अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए सवर्ण और ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा को सर्वोपरि बताया. उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चिंता जताते हुए कहा कि आज समाज के इन वर्गों की आवाज उठाने वाला न तो संसद में कोई है और न ही विधानसभा में. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 और एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग के माध्यम से इन वर्गों के साथ छल किया जा रहा है. इन मुद्दों को लेकर वे अब सीधे जनता के बीच जाएंगे और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे.