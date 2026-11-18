ETV Bharat / state

अनुपमा सरोज...गाने से गवर्नेंस और अब सियासत का सफर

लखनऊ : सरकारी फाइलें और सुरों की दुनिया, दोनों एक साथ साधने वाली अनुपमा सरोज सिंह अब एक नए मोड़ पर खड़ी हैं. प्रदेश के राज्य कर विभाग में डिप्टी कमिश्नर (जीएसटी) रहीं अनुपमा सरोज ने जून 2026 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था. शासन ने इसे मंजूर कर लिया और 31 अक्टूबर 2026 से वह सेवा से मुक्त हो गईं. संगीत की दुनिया में उन्हें "अनुपमा राग" के नाम से जाना जाता है. विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब उनके सियासी कदम पर नजरें टिक गई हैं.

राजनीति और प्रशासन, दोनों उनके घर की विरासत हैं. उनकी मां सुशीला सरोज समाजवादी पार्टी की नेता रहीं हैं. वह दो बार सांसद और एक बार विधायक रहते हुए मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री भी रहीं. अनुपमा सरोज के पिता राम प्रकाश सरोज भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे और एडीजी के पद तक पहुंचे. पति अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं.

प्रश्न : कहा जा रहा है कि आप सिधौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं. क्या समाजवादी पार्टी से आपको इस बारे में कोई निर्देश मिला है? आपकी तैयारी क्या है? उत्तर : जहां तक सिधौली की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि वह मेरी मां सुशीला सरोज (इसी क्षेत्र की पूर्व सांसद) का कार्य क्षेत्र रहा है. वह पिछले 27 साल से सिधौली से जुड़ी हुई हैं. मिश्रिख से सांसद थीं, तब भी सिधौली उनके संसदीय क्षेत्र में था. इसके बाद जब मोहनलालगंज सीट से चुनाव लड़ा तब भी सिधौली उनके संसदीय क्षेत्र में था. उस क्षेत्र से जुड़ाव हमारे लिए नया नहीं है. मैं बचपन से देखती आ रही हूं. हम सब समाजवादी विचारधारा के लोग हैं. मुलायम सिंह जी से हमारे परिवार के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ थे. अब अखिलेश जी के दौर में भी वही रिश्ते हैं. मेरे पति सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. हमारा परिवार समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है. हां, सिधौली के लोगों की मांग है. मैं वहां जा भी रही हूं. लोगों ने जगह-जगह मेरे होर्डिंग्स भी लगवा रखे हैं.

प्रश्न : पीसीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने की प्रेरणा क्या रही? उत्तर : ऐसे निर्णय कोई एक दिन में नहीं होते. जीवन के हर पड़ाव की एक भूमिका होती है. इस पड़ाव पर मुझे लगा कि जो भी मेरे प्रशासनिक सेवा के अनुभव हैं, वह मैं समाज को लौटाऊं. प्रश्न : क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने का आपका निर्णय अटल है? उत्तर : मुझे लगता है कि आप एक स्तर आगे चले गए. अभी उस स्तर तक बात हुई नहीं है. हमने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है. जब भी होगा आपके साथ साझा करूंगी.

दोनों की पहली मुलाकात 1999 में हुई थी और 2006 में शादी हुई. पीसीएस अधिकारी के तौर पर लंबी पारी, मंच पर गायिका की पहचान और घर में सियासत का माहौल. इन तीनों के बीच अनुपमा सरोज सिंह आगे किस राह पर बढ़ेंगी, इसी सवाल से शुरू हुई हमारी बातचीत. पेश हैं साक्षात्कार के मुख्य अंश...

प्रश्न : मां सुशीला सरोज के व्यक्तित्व से आपको कितनी प्रेरणा मिली राजनीति या सार्वजनिक जीवन में आने के लिए?



उत्तर : माताजी ही नहीं, बल्कि मेरे नाना और बाबा सभी प्रेरणा श्रोत रहे. मेरे पिताजी 1996 बैच से आईपीएस अधिकारी रहे. उनकी वजह से हम प्रशासनिक सेवा में आए. हम तीन बहने हैं. उन्होंने हम तीनों को प्रोत्साहित किया. माताजी को नाना से राजनीति विरासत में मिली. हमारे बाबा भी केंद्रीय मंत्री रहे थे. इसलिए जन सेवा का संकल्प हमें विरासत में मिला. मां की लोकप्रियता को आज भी याद किया जाता है. शायद वहीं से मेरे मन में यह बात आई कि मैं लोगों से जुड़ूं.

पूर्व पीसीएस अधिकारी अनुपमा सरोज (Photo credit: ETV Bharat)

उत्तर : इमारतें और सड़कें बनाने का काम सभी विधायक करते हैं. हमें देखना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव कैसे आ सकता है. जब तक हम उस स्तर पर काम नहीं करते, तब तक काम अधूरा मानना चाहिए. यदि मैं सिधौली से चुनाव लड़ती हूं, तो मैं इस सीट की पहली महिला विधायक होऊंगी. अभी भी मैं वहां जा रही हूं, तो महिलाएं मिलती हैं. मुझे बड़ी खुशी होती है उन्हें देखकर. मैं जरूर समझूंगी, उनके बीच में जाकर कि उनके जीवन में बदलाव कैसे आ सकता है.

पूर्व पीसीएस अधिकारी अनुपमा सरोज (Photo credit: ETV Bharat)

प्रश्न : महिला सुरक्षा के मौजूदा इंतजामों में सबसे बड़ी कमी क्या है?



उत्तर : सबसे जरूरी है माहौल को बेहतर बनाने की. लोगों में यह संदेश होना चाहिए कि महिला को सुरक्षा की जरूरत है. महिलाओं को अभी 33 प्रतिशत आरक्षण मिला है, मैं तो कहती हूं कि 50 प्रतिशत क्यों नहीं? जब तक महिला निर्णय लेने वाली कुर्सी तक नहीं पहुंचेगी, तब तक बड़ा बदलाव संभव नहीं है.





प्रश्न : युवाओं के रोजगार से कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके, इसके लिए क्या सोचती हैं आप?



उत्तर : स्किल मिस मैच हो जाना अथवा जागरूकता की कमी को दूर करना होगा. हो सकता है कि संसाधन बहुत हों, लेकिन युवाओं तक वह बात नहीं पहुंच पा रही हो. अवसरों से युवाओं को कैसे जोड़ें यह समझने की बात है. इस समय दो करोड़ नवासी लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं. इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है.







प्रश्न : प्रशासनिक अनुभव के आधार पर सरकारी व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार क्या जरूरी मानती हैं?



उत्तर : प्रशासनिक सेवा में जो सबसे बड़ा सुधार मुझे लगता है, वह है देरी. मैं यह नहीं कहती कि प्रशासनिक सेवा गलत है. सबकी अपनी-अपनी बाधाएं हैं. क्लास-3 और 4 पर भर्तियां लंबे अर्से से रुकी हुई हैं. ऐसे में आखिर काम किससे लें अधिकारी. संसाधनों का भी टोटा रहता है. इन्हीं कारणों से देरी होती है. हमें ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है, जहां अनावश्यक रूप से होने वाली देरी से छुटकारा मिल सके.





प्रश्न : 2027 में जातीय समीकरण या विकास, क्या मुद्दा होना चाहिए?



उत्तर : चुनाव विकास के मुद्दे पर ही होने चाहिए. इसकी भी विवेचना होनी चाहिए कि जातिगत मुद्दे उछलते क्यों हैं? किसकी वजह से इन मुद्दों को बढ़ावा मिल रहा है? क्यों जातियां असंतुष्ट हैं और चाहती हैं कि उन्हें प्रतिनिधित्व मिले? चुनाव के आयाम बहुत हैं और सभी लोकतंत्र का हिस्सा हैं. अंतत: विकास की राजनीति ही होनी चाहिए.







प्रश्न : आपके पति सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. क्या आप संगठन में अपनी कोई भूमिका देखती हैं?



उत्तर : मैं भी समाजवादी विचारधारा की एक सिपाही हूं. मेरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक मंच की आवश्यकता है और राजनीति एक बहुत ही सशक्त माध्यम है लोगों से जुड़ने का, उनके लिए काम करने का.





प्रश्न : आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं. गायकी में भी आपका नाम है. मैं चाहता हूं कि ईटीवी भारत के दर्शकों के लिए कोई गीत गुनगुना दें.



उत्तर : जी, "अनुपना राग" नाम से मेरी एक लंबी संगीत यात्रा रही है. संगीत मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है. मेरी आत्मा है और आगे भी आप सुनते रहेंगे मेरे गाने. कई फिल्मों में गाने गाए हैं मैंने. मुझे यशभारती पुरस्कार भी मिला है. संगीत निर्देशक के तौर पर कई दिग्गज गायकों को गवा भी चुकी हूं. एक फिल्म है 'दास देव', जिसमें एक गाने को मैंने ही कंपोज किया है, आपको सुनाती हूं...

यह भी पढ़ें : दिव्या मित्तल के बाद UP में इस महिला PCS का इस्तीफा मंजूर; जानें क्या होगा अगला कदम