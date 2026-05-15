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बुलंदशहर पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री; बोले- "ब्राह्मण समाज का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं"

बुलंदशहर : राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक और पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी की ओर से की गई टिप्पणी के विरोध में कड़ा रुख अपनाया है. अलंकार अग्निहोत्री ने राजकुमार भाटी को तुरंत जल्द पार्टी से बाहर निकालने की मांग करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पूर्व पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफे और पार्टी बनाने के मुद्दे पर कहा कि जब आपके देश में आपके समाज का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाता है, आपके समाज को बेचने वाले जनप्रतिनिधि बैठे होते हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं ब्राह्मण समाज से हूं जब मेरे समाज को बेचने वाले एमपी, एमएलए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए हैं, जिन्होंने शंकराचार्य के एक ब्राह्मण बटुक शिष्य की चोटी खींच कर और संन्यासियों को प्रयागराज मेले में पीटा गया.

उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के एमपी, एमएलए के एक शब्द नहीं निकला. यह पार्टी के साथ हैं, कंपनी के साथ हैं, कंपनी के बंधुआ मज़दूर हैं. उन्होंने कहा कि जब यूजीसी रेगुलेशन में एक भी जनप्रतिनिधि आपके लिया नहीं बोला. उन्होंने कहा कि जब कलराज मिश्र ने बोल दिया यूजीसी 2026 असंवैधानिक है. प्रतिनिधियों का मुंह सिल दिए गए हैं, क्योंकि ये पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं.