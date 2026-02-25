ETV Bharat / state

प्रयागराज पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री; पूर्व PCS अधिकारी ने बनाई नई पार्टी, प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर में टेका मत्था

उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को वृंदावन में उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा (राम) के गठन की घोषणा कर दी है.

प्रयागराज पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री
प्रयागराज पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री (Photo credit: ETV Bharat)
February 25, 2026

प्रयागराज : पूर्व पीसीएस अधिकारी और बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बुधवार को संगमनगरी प्रयागराज पहुंचे. यहां उन्होंने संगम तट स्थित लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन कर अपनी नई राजनीतिक पारी की औपचारिक शुरुआत के संकेत दिए.

अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि 23 फरवरी को वृंदावन में उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा (राम) के गठन की घोषणा कर दी है. पार्टी के ऐलान के बाद बड़े हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आया हूं. उन्होंने कहा कि छात्र जीवन और पीसीएस परीक्षा में सफलता के दौरान भी वे प्रयागराज आकर दर्शन करते रहे हैं और अब एक बड़े जनआंदोलन की शुरुआत से पहले पूजा-अर्चना की है.


मीडिया से बातचीत में अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि देश में जनतंत्र खतरे में है और सवर्ण समाज व सनातन को इसे बचाने के लिए आगे आना होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सामान्य वर्ग से जुड़े मुद्दों, खासकर एससी-एसटी एक्ट और यूजीसी एक्ट जैसे विषयों पर कोई भी राजनीतिक दल खुलकर बोलने को तैयार नहीं है.

उन्होंने दावा किया कि मौजूदा राजनीतिक दल कॉर्पोरेट प्रभाव में काम कर रहे हैं और जब तक शीर्ष नेतृत्व से संकेत नहीं मिलता, तब तक किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर वे मुखर नहीं होते. माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के मामले पर उन्होंने कहा कि यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन चोटी खींचना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है.

शंकराचार्य पर लगे आरोपों को अलंकार अग्निहोत्री ने साजिश करार दिया. उन्होंने आरोप लगाने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. यह भी कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सोची-समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और उन्हें अपमानित करने का यह कुत्सित प्रयास है. उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले में संज्ञान लेकर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की अपील करने की बात कही.

