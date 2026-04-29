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पूर्व पंचायत सचिव की जलकर मौत, परिजनों ने माना हादसा, कमरे में लगी थी आग

सूरजपुर : सूरजपुर जिले से एक दिल दहला देने का मामला सामने आया है. जहां एक 55 साल के पंचायत सचिव की अपने ही घर में जिंदा जलकर मौत हो गई. जिले के दूरस्थ क्षेत्र चांदनी बिहारपुर इलाके के मोहरसोप चौकी क्षेत्र स्थित उमझर गांव निवासी ईश्वर सिंह आयाम पूर्व सचिव थे. बुधवार सुबह ईश्वर सिंह अपनी नातिन को घुमाने लेकर गए हुए थे. घुमाने के बाद जब वो वापस लौटे तो अपने कमरे में चले गए.उनके कमरे में पुआल (घास की गठरी) रखी हुई थी. इसी दौरान कुछ देर बाद उनके कमरे से तेज आग की लपटें उठी.जिसमें झुलसकर उन्होंने दम तोड़ दिया.

लापरवाही ने ली जान

इस घटना को लेकर पुलिस ने कहा कि परिजनों के अनुसार मृतक पंचायत सचिव शराब पीने के आदी थे. वो बीड़ी सिगरेट भी पीते थे. इसलिए आशंका जताई जा रही है कि घटना के दौरान भी मृतक शराब पिए हुए रहे होंगे.जब वो अपने कमरे में सोने के लिए गए तो पैर के नीचे जो पैरा रखा था,वहां बीड़ी खत्म होने के बाद उसका बचा हुआ हिस्सा फेंका होगा.पैरा में बीड़ी की चिंगारी से आग लगी होगी.