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दिल्ली में झारखंड भवन के लिफ्ट में फंसा पलामू के पूर्व सांसद का परिवार, छह सदस्य बेहोश

पलामू के पूर्व सांसद का परिवार लिफ्ट में फंसा ( ETV BHARAT )

पलामू: दिल्ली में झारखंड भवन में मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया. पूर्व सांसद घूरन राम का परिवार दिल्ली के झारखंड भवन में कई घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा. इस घटना में पूर्व सांसद के बेटे-बहू समेत परिवार के छह सदस्य बेहोश हो गए. सभी को इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. सभी की हालत खतरे से बाहर है. घटना 29 सितंबर की है.