राज्य के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को पंजाब-हरियाणा की तर्ज पर पेंशन की मांग, कृष्णा का सीएस को पत्र

जयपुर: राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता और अवॉर्डी खिलाड़ियों को राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार नियमित पेंशन या वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है. इस संबंध में पूर्व ओलंपियन और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पूर्व अध्यक्ष डॉ. कृष्णा पूनिया ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा. इसमें उन्होंने व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की. पत्र में बताया कि घोषित नीति में कुछ कमियों के कारण इस पेंशन का लाभ वर्तमान में केवल तीन खिलाड़ियों को ही मिल रहा है, जबकि इस मानदंड के तहत राज्य के 70 से 80 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आते हैं.

पूर्व ओलंपियन डॉ. कृष्णा पूनिया ने बताया कि इन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से राज्य और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रोशन किया. केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खिलाड़ियों को यह पेंशन लाभ दिया जा रहा है. राजस्थान में भी इसी तर्ज पर पेंशन लागू की जानी चाहिए.