राज्य के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को पंजाब-हरियाणा की तर्ज पर पेंशन की मांग, कृष्णा का सीएस को पत्र

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पूर्व अध्यक्ष पूनिया ने पेंशन मामले में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की.

Krishna Poonia has demanded pensions for athletes
कृष्णा पूनिया ने रखी खिलाड़ियों की पेंशन की मांग (Photo courtesy: Krishna Poonia)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 11:07 AM IST

2 Min Read
जयपुर: राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता और अवॉर्डी खिलाड़ियों को राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार नियमित पेंशन या वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है. इस संबंध में पूर्व ओलंपियन और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पूर्व अध्यक्ष डॉ. कृष्णा पूनिया ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा. इसमें उन्होंने व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की. पत्र में बताया कि घोषित नीति में कुछ कमियों के कारण इस पेंशन का लाभ वर्तमान में केवल तीन खिलाड़ियों को ही मिल रहा है, जबकि इस मानदंड के तहत राज्य के 70 से 80 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आते हैं.

पूर्व ओलंपियन डॉ. कृष्णा पूनिया ने बताया कि इन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से राज्य और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रोशन किया. केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खिलाड़ियों को यह पेंशन लाभ दिया जा रहा है. राजस्थान में भी इसी तर्ज पर पेंशन लागू की जानी चाहिए.

पूर्व ओलंपियन डॉ. कृष्णा पूनिया बोलीं... (Video courtesy: Krishna Poonia)

पेंशन योजना को सरल बनाएं: उन्होंने मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि वे लंबित पेंशन भुगतानों की तत्काल समीक्षा कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें. भविष्य में समस्याओं से बचने के लिए पेंशन सहायता योजना के कार्यान्वयन को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित करने का निर्देश दें. पूनिया का मानना है कि इस सकारात्मक कदम से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद और युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी.

