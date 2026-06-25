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इमरजेंसी के 51 साल...पूर्व राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल ने सुनाई आपातकाल की आपबीती, बोले- "जन भी गायब था, गण भी गायब था, बस तानाशाही जिंदा थी"

ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल ने सिरसा में आपातकाल की पीड़ा, जेल, पारिवारिक उत्पीड़न और लोकतंत्र बचाने के संघर्ष की यादें साझा कीं.

Indira Gandhi Emergency
पूर्व राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 25, 2026 at 11:15 AM IST

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सिरसा: 25 जून 1975 को लागू हुए आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने सिरसा में प्रेस वार्ता कर उस दौर की दर्दनाक यादें साझा कीं. उन्होंने कहा कि, "आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था. उस समय विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों को योजनाबद्ध तरीके से प्रताड़ित किया गया. जन भी गायब था, गण भी गायब था और मन भी गायब था, बस तानाशाही जिंदा थी."

"गर्भवती पत्नी तक को नहीं बख्शा": प्रो. गणेशी लाल ने भावुक होते हुए बताया कि, "आपातकाल के दौरान मेरी गर्भवती पत्नी स्वर्गीय सुशीला देवी भी प्रशासनिक उत्पीड़न का शिकार बनीं. एक पुलिसकर्मी ने मेरी पत्नी के पेट पर लात मारने की बात कही थी, लेकिन दूसरे पुलिसकर्मी ने उसे रोकते हुए कहा कि इतनी भी इंसानियत मत खोओ. 1976 में मेरे बेटे मनीष का जन्म हुआ, जो उस कठिन दौर की यादों का साक्षी है."

इमरजेंसी के 51 साल (ETV Bharat)

"जेल में रहा, मकान सील की गई": उन्होंने बताया कि, "मुझे अलग-अलग समय में करीब नौ माह तक सिरसा और हिसार जेल में रखा गया. गिरफ्तारी के बाद मेरा मकान सील कर दिया गया और घर में रहने वाले किरायेदार को भी बिना किसी अपराध के गिरफ्तार कर लिया गया. मेरी पुस्तकों को सिरसा के सुभाष चौक पर सार्वजनिक रूप से जला दिया गया. अदालत में हथकड़ी लगाकर पेश किया जाता था, हालांकि एक न्यायाधीश ने प्रशासन को उनकी हथकड़ियां खोलने के निर्देश भी दिए थे."

गुप्त संदेशों से चलता रहा लोकतंत्र का संघर्ष: प्रो. गणेशी लाल ने बताया कि, "उस समय समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू थी और सूचना पहुंचाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे. ऐसे में लोकतंत्र सेनानियों ने गाय के गले में गत्ते पर संदेश बांधकर सूचनाएं पहुंचाने जैसे अनोखे तरीके अपनाए. संघ के कार्यकर्ताओं की गुप्त बैठकें वीरान स्थानों पर होती थीं और हर हाल में लोकतंत्र की आवाज जिंदा रखने का प्रयास किया जाता था."

हरियाणा में सबसे अधिक दिखा असर: उन्होंने आगे कहा कि, "आपातकाल का सबसे अधिक प्रभाव हरियाणा में देखने को मिला. विपक्षी नेताओं को मीसा के तहत जेलों में डाल दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई और जबरन नसबंदी अभियान ने लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया. लोग अपने युवाओं को प्रशासनिक कार्रवाई से बचाने के लिए रिश्तेदारों के यहां भेजने लगे थे."

हरियाणा की जेलें बनीं लोकतंत्र की पाठशाला: प्रो. गणेशी लाल ने बताया कि, "जेल के भीतर भी लोकतंत्र की लड़ाई जारी रही. सुबह प्रार्थना, राष्ट्रभक्ति के गीत, वैचारिक चर्चाएं और एक-दूसरे का हौसला बढ़ाने का सिलसिला चलता था. हम कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं हुए. हमें विश्वास था कि लोकतंत्र जरूर लौटेगा." उन्होंने कामरेड शंकर लाल का जिक्र करते हुए कहा कि, "जेल में उन्होंने उन्हें हिम्मत दी थी और बाद में वे विधायक भी बने."

युवाओं को दिया लोकतंत्र बचाने का संदेश: प्रो. गणेशी लाल ने कहा कि, "लोकतंत्र केवल संविधान की किताबों से नहीं बल्कि नागरिकों की सजगता से मजबूत होता है. सत्ता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जनता की इच्छा शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों से बड़ी नहीं हो सकती. 1977 के चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र की ताकत किसी भी तानाशाही से बड़ी होती है. " उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव सजग रहने का आह्वान किया.

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