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इमरजेंसी के 51 साल...पूर्व राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल ने सुनाई आपातकाल की आपबीती, बोले- "जन भी गायब था, गण भी गायब था, बस तानाशाही जिंदा थी"

पूर्व राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल ( ETV Bharat )

सिरसा: 25 जून 1975 को लागू हुए आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने सिरसा में प्रेस वार्ता कर उस दौर की दर्दनाक यादें साझा कीं. उन्होंने कहा कि, "आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था. उस समय विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों को योजनाबद्ध तरीके से प्रताड़ित किया गया. जन भी गायब था, गण भी गायब था और मन भी गायब था, बस तानाशाही जिंदा थी." "गर्भवती पत्नी तक को नहीं बख्शा": प्रो. गणेशी लाल ने भावुक होते हुए बताया कि, "आपातकाल के दौरान मेरी गर्भवती पत्नी स्वर्गीय सुशीला देवी भी प्रशासनिक उत्पीड़न का शिकार बनीं. एक पुलिसकर्मी ने मेरी पत्नी के पेट पर लात मारने की बात कही थी, लेकिन दूसरे पुलिसकर्मी ने उसे रोकते हुए कहा कि इतनी भी इंसानियत मत खोओ. 1976 में मेरे बेटे मनीष का जन्म हुआ, जो उस कठिन दौर की यादों का साक्षी है." इमरजेंसी के 51 साल (ETV Bharat) "जेल में रहा, मकान सील की गई": उन्होंने बताया कि, "मुझे अलग-अलग समय में करीब नौ माह तक सिरसा और हिसार जेल में रखा गया. गिरफ्तारी के बाद मेरा मकान सील कर दिया गया और घर में रहने वाले किरायेदार को भी बिना किसी अपराध के गिरफ्तार कर लिया गया. मेरी पुस्तकों को सिरसा के सुभाष चौक पर सार्वजनिक रूप से जला दिया गया. अदालत में हथकड़ी लगाकर पेश किया जाता था, हालांकि एक न्यायाधीश ने प्रशासन को उनकी हथकड़ियां खोलने के निर्देश भी दिए थे."