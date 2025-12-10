ETV Bharat / state

बस्तर ओलंपिक में पूर्व नक्सली, नुआ बाट टीम में दिखाएंगे दम, नक्सल हिंसा झेल चुके खिलाड़ी भी होंगे शामिल

बस्तर ओलंपिक के संभाग स्तरीय मुकाबले 11 दिसंबर से शुरु हो रहे हैं.

Former Naxalite Nua Bat team
बस्तर ओलंपिक में पूर्व नक्सली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 10, 2025 at 5:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर : बस्तर संभाग के युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ उनके अंदर छिपी प्रतिभा को निकालने का प्रयास किया जा रहा है. इस उद्देश्य को लेकर सरकार ने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया है. जगदलपुर में अब संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी. 11 से 13 दिसंबर तक संभाग स्तर खेलों का आयोजन हो रहा है.

Former Naxalite Nua Bat team
नुआ बाट टीम में दिखाएंगे दम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

54 आत्मसमर्पित नक्सली हुए रवाना

संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक खेल में शामिल होने कांकेर जिले के 54 आत्मसमर्पित नक्सली भी जगदलपुर रवाना हुए हैं.कांकेर एसपी इंदिरा कल्याण एलिसेला ने बताया कि कांकेर जिले से आत्मसमर्पित और नक्सल पीड़ित बस्तर ओलंपिक में शामिल होने जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति काफी अच्छी है.इस नीति के तहत मुख्यधारा में शामिल होकर नया जीवन पाने का मौका दिया जा रहा है.

बस्तर ओलंपिक में पूर्व नक्सली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सलियों को पुनर्वास के तहत कई प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं. बस्तर ओलंपिक भी उसी का हिस्सा है. यदि आत्मसमर्पित नक्सली खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आयोजन में मौका है. आने वाले समय में बचे हुए नक्सली भी इससे प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करेंगे- इंदिरा कल्याण एलिसेला,एसएसपी



2025 में 4 लाख रजिस्ट्रेशन

छत्तीसगढ़ में साल 2024 में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई. ये आयोजन एशिया के सबसे बड़े जनजातीय खेल आयोजनों में शामिल हो चुका है. 2024 में नक्सल प्रभावित 7 जिलों के युवक- युवतियों ने खेलों में हिस्सा लिया.खिलाड़ियों के साथ सरेंडर नक्सलियों और नक्सल हिंसा से पीड़ित लोग भी बस्तर ओलंपिक का हिस्सा बनें. बस्तर ओलंपिक के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन हुआ,जिसमें 4 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया.ओलंपिक में सरेंडर माओवादियों की टीम का नाम ‘नुआ बाट’ रखा गया है.

Former Naxalite Nua Bat team
नुआ बाट टीम में दिखाएंगे दम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर ओलंपिक और नुआ बाट

बस्तर ओलंपिक में सात जिलों से कुल 7 टीमें होती हैं. इसके अलावा एक टीम सरेंडर माओवादियों और नक्सल हिंसा से पीड़ित लोगों की होती है जिसे नुआ बाट (Nuwa Bat) कहते हैं. नुआ बाट बस्तर ओलंपिक की खास बात है. बस्तर की आंचलिक भाषा में नुआ बाट का अर्थ होता है नया रास्ता. इसका उपयोग सरेंडर नक्सलियों के लिए किया गया है. जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है और हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं उन्हें नुआ बाट कैटेगरी में रखा गया है. 2024 में 300 से अधिक नुआ बाट ने बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया था. 2025 में इनकी संख्या 600 से ज्यादा है.


संभाग स्तर पर फाइनल मुकाबला

Former Naxalite Nua Bat team
बस्तर ओलंपिक में पूर्व नक्सली, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर ओलंपिक का आयोजन पहले संकुल, फिर ब्लॉक और उसके बाद जिला स्तर पर होता है. . अब संभाग स्तर पर बस्तर ओलंपिक का फाइनल मुकाबला होना है. जिसके लिए टीमें जगदलपुर में पहुंचने लगी हैं.

वन वाटिका पर्यटकों के लिए हो रहा तैयार, दिसंबर से फरवरी तक रहता है गुलजार

गेहूं, चना और फूलों की खेती के लिए जानिए कौन सा मौसम है उपयुक्त

छत्तीसगढ़ विंटर शॉपिंग: सर्दी बढ़ी तो वूलन मार्केट हुआ गुलजार

TAGGED:

FORMER NAXALITE
NUA BAT TEAM SHOW STRENGTH
बस्तर ओलंपिक
नुआ बाट
BASTAR OLYMPICS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.