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मिसिर बेसरा के बॉडीगार्ड की बीमारी से मौत, 28 जुलाई को डाले थे हथियार

रांचीः गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के रहने वाले पूर्व नक्सली इतवारी हांसदा उर्फ सोनोत उर्फ शनिचरा की रांची स्थित रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई. 26 वर्षीय इतवारी हांसदा उर्फ शनिचरा ने हाल में ही झारखंड पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उसे ओपन जेल भेजा गया था. ओपन जेल में बीमार पड़ने के बाद उसे रांची स्थित रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.



क्या है पूरी कहानी

इसी वर्ष 28 जुलाई को शनिचरा ने अपने 16 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था. पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इतवारी हांसदा 31 जुलाई 2026 को हजारीबाग स्थित ओपन जेल आया था. इसके कुछ ही दिनों बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उसे तेज बुखार और अत्यधिक कमजोरी की शिकायत हुई. इसके बाद जेल के चिकित्सक की सलाह पर उसे बेहतर इलाज के लिए 2 अगस्त को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग में भर्ती कराया गया.

इलाज के दौरान उसकी स्थिति को देखते हुए 4 अगस्त को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड ने उसे उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की. मेडिकल बोर्ड की सलाह के बाद उसे 7 अगस्त को रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) में भर्ती कराया गया. रिम्स में चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था. हालांकि, उपचार के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका. पुलिस रिकार्ड के अनुसार 13 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजकर 29 मिनट पर रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.



मिसिर का बॉडीगार्ड था

झारखंड पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इतवारी हांसदा हाल में ही गिरफ्तार किए गए एक करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा का बॉडीगार्ड था. इतवारी हांसदा के पिता का नाम सोनाराम हांसदा है. वह गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का रहने वाला था. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वह सरेंडर कर चुका नक्सली था और नक्सली मामले में विचाराधीन बंदी के तौर पर न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहा था. मौत के बाद संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई. अब उसकी मौत के कारणों को लेकर चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य औपचारिक प्रक्रियाओं के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.