ETV Bharat / state

मुंबई में छिपा पूर्व नक्सली गिरफ्तार, जशपुर पुलिस ने रिमांड पर लिया, नाकाबंदी के दौरान हथियार छोड़ हुआ था फरार

पुलिस के अनुसार 11 जून 2026 को थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के बूमतेल-सरनाटोली जंगल में सूचना मिली थी कि 2 सशस्त्र युवक राहगीरों को हथियारों के बल पर आतंकित कर उनसे जबरन रुपये मांग रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने जंगल की घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया. पुलिस को अपनी ओर आता देख दोनों आरोपी इंसास रायफल, देशी हथियार और अन्य सामान मौके पर छोड़कर जंगल का फायदा उठाते हुए फरार हो गए. उस वक्त घटनास्थल से पुलिस ने एक इंसास रायफल, मैगजीन सहित एक होममेड रायफल सहित कई और गोला बारूद बरामद किए थे. इस मामले में सिटी कोतवाली जशपुर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही थी.

जशपुर: बूमतेल-सरनाटोली जंगल में पुलिस की घेराबंदी के दौरान इंसास रायफल समेत कई हथियार छोड़ फरार हुआ नक्सली पकड़ा गया. जशपुर पुलिस ने फरार नक्सली को मुंबई से गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी पलटू दास, उम्र 36 साल को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. मामले में उसका साथी हृदय साहू उर्फ गांगु पहले ही गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है. पुलिस के अनुसार पलटू दास पूर्व में नक्सल संगठन का सक्रिय सदस्य भी रह चुका है. आरोपी से माओवादी हथियारों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिनकी जांच जारी है.

पकड़ा गया पूर्व नक्सली झारखंड के गुमला का रहने वाला

जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान हृदय साहू उर्फ गांगु निवासी ग्राम लूँगा, थाना रायडीह, जिला गुमला (झारखंड) तथा पलटू दास निवासी ग्राम सकरा, थाना कुरूमगढ़, जिला गुमला (झारखंड) के रूप में की. पुलिस ने पहले हृदय साहू को उसके गृहग्राम से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि पलटू दास लगातार फरार था. आरोपी की तलाश में जुटी जशपुर पुलिस को तकनीकी विश्लेषण, साइबर इनपुट और मुखबिरों से सूचना मिली कि पलटू दास मुंबई में छिपा हुआ है. इसके बाद डीआईजी एवं एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में विशेष टीम मुंबई भेजी गई. टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर जशपुर लाया, जहां पूछताछ के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया.



मुंबई में छिपा पूर्व नक्सली गिरफ्तार (ETV Bharat)

हथियार के दम पर करते थे लूटपाट

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पहचान सह-आरोपी हृदय साहू से उसके जीजा के गांव लूँगा में हुई थी. दोनों ने हथियारों के बल पर लोगों को डराकर अवैध वसूली करने की योजना बनाई थी. पलटू दास अपने साथ इंसास रायफल और देशी कट्टा लेकर आया था, जबकि होममेड रायफल उसने हृदय साहू को दी थी. दोनों जंगल के रास्ते छत्तीसगढ़ पहुंचे और एक युवक-युवती को स्वयं को "पार्टी का सदस्य" बताकर धमकाया. आरोपियों ने उनके परिजनों से 30 हजार रुपये मंगवाकर उन्हें छोड़ दिया और बाद में रकम का आपस में बांट लिया.

जशपुर पुलिस ने रिमांड पर लिया (ETV Bharat)

ग्रामीणों से खाना छीनकर खाने का भी आरोप

पूछताछ में यह भी सामने आया कि जंगल में पुटू (मशरूम) बीनने आई 2 युवतियों को भी आरोपियों ने हथियार दिखाकर डराया और उनका खाना खा लिया. इसके बाद लावा नदी क्षेत्र में खेत में काम कर रहे लोगों से भी भोजन ले लिया. इसी दौरान पुलिस का सर्च अभियान शुरू हो गया, जिससे घबराकर दोनों आरोपी हथियार और सामान छोड़कर जंगल के रास्ते फरार हो गए. पुलिस से बचने के लिए पलटू दास बाद में मुंबई जाकर छिप गया था.

इंसास रायफल छोड़कर फरार हुआ था आरोपी (ETV Bharat)

नक्सली कमांडर के समूह से जुड़ा था आरोपी

पूछताछ में पलटू दास ने स्वीकार किया कि वह पहले एक नक्सली कमांडर के समूह के संपर्क में रह चुका है. उसने पुलिस को बताया कि वर्ष 2012 में जंगल क्षेत्र में चट्टान के नीचे छिपाकर रखे गए हथियार उसने अपने कब्जे में ले लिए थे. पुलिस इस दावे की जांच कर रही है. आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है, जिसकी भी जांच की जा रही है.



बूमतेल-सरनाटोली जंगल में हथियारों के बल पर लोगों को डराकर अवैध वसूली करने वाले आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने शुरुआत से ही गंभीरता से जांच की गई. तकनीकी विश्लेषण, साइबर इनपुट और लगातार की गई दबिश के आधार पर पहले सह-आरोपी हृदय साहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि फरार आरोपी पलटू दास की तलाश लगातार चल रही थी. विश्वसनीय सूचना मिलने पर विशेष टीम को मुंबई भेजा गया, जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर जशपुर लाया गया: डॉ. लाल उमेद सिंह, एसएसपी

हथियारों और संगठित अपराध की होगी जांच

एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है तथा पूर्व में नक्सली संगठन से जुड़े होने और हथियारों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है. इन तथ्यों की विस्तृत जांच की जा रही है. अवैध हथियारों और संगठित अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तथा ऐसे मामलों में जशपुर पुलिस की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

दो अलग-अलग दुष्कर्म मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए

जशपुर पुलिस की दो बड़ी सफलताएं, गांजा तस्करी का फरार आरोपी गिरफ्तार, बकरी व्यापारियों से लूट के आरोपी भी दबोचा

जशपुर में पहाड़ी कोरवा किशोरी ने दी जान, गांव वालों ने जताया अनाचार का शक