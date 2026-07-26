कभी नक्सलियों का डॉक्टर रहा कुंवर सिंह, अब सड़क हादसे में घायल मजदूर की बचाई जान
कांकेर के भानुप्रतापपुर पुनर्वास केंद्र में मानवता की पेश की मिशाल, 2 मजदूरों का इलाज किया, कहा- पहले गोलियां भी निकाल चुका हूं
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 26, 2026 at 8:34 PM IST
कांकेर: जिले के भानुप्रतापपुर में मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक पूर्व नक्सली ने सड़क हादसे में घायल मजदूरों का इलाज किया. कभी नक्सली संगठन में डॉक्टर के रूप में काम करने वाला कुंवर सिंह घायल मजदूर की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया.
बाइक से कैंप लौट रहा था मजदूर
जानकारी के अनुसार, भानुप्रतापपुर के समीप मुल्ला स्थित पुनर्वास केंद्र में निर्माण कार्य कर रहा एक मजदूर अपने साथी के साथ दोपहर का भोजन कर बाइक से कैंप लौट रहा था. इसी दौरान कैंप के सामने एक ट्रक से बचने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. हालांकि दोनों ट्रक की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए.
कैंप अंदर ले जाकर किया इलाज
हादसे की सूचना मिलते ही पुनर्वास केंद्र में रह रहे आत्मसमर्पित पूर्व नक्सली मौके पर पहुंचे. उन्होंने घायल मजदूर को सुरक्षित उठाकर कैंप के अंदर पहुंचाया. इसके बाद कंपनी नंबर-5 में कभी डॉक्टर रहे कुंवर सिंह और पद्मा ने घायल का प्राथमिक उपचार किया और उसकी देखभाल की.
एनकाउंटर में घायल नक्सलियों का करते थे इलाज
कुंवर सिंह ने बताया कि नक्सली संगठन में रहते हुए वह कंपनी नंबर-5 में डॉक्टर के रूप में कार्य करता था. मुठभेड़ों में घायल हुए नक्सलियों का इलाज करना उसकी जिम्मेदारी थी. उसने बताया कि कई बार जंगलों में ही ऑपरेशन कर नक्सलियों के शरीर से गोलियां निकालीं. उसके अनुसार उसने सेंट्रल कमेटी सदस्य संग्राम, सुजाता और मनोज सहित कई बड़े नक्सली नेताओं और दर्जनों नक्सलियों का उपचार किया था.
अब मुख्यधारा में लौटने के बाद वही अनुभव उसने एक घायल मजदूर की जान बचाने में लगाया. ये पुनर्वास की सफलता और जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का उदाहरण है.