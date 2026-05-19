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रिटायरमेंट के बाद 'संस्कृति की रक्षा': 25 सालों तक खुद ली शास्त्रों की शिक्षा, अब बच्चों का कर रहे ज्ञानवर्धन

पढ़िए पूर्व नौसेना अधिकारी तुलसीपति दास के बारे में, जो नई पीढ़ी को आध्यात्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं. पीयूष पाठक की रिपोर्ट...

बच्चों को संस्कार सिखा रहे तुलसीपति दास
बच्चों को संस्कार सिखा रहे तुलसीपति दास (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 8:20 AM IST

7 Min Read
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अलवर : आध्यात्म एक ऐसी आंतरिक यात्रा है, जिसमें उम्र की कोई भूमिका नहीं होती. किसी भी उम्र में लोग इससे जुड़ जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ अलवर शहर के रहने वाले तुलसीपति दास का. तुलसीपति दास ने बच्चों को बाल्यावस्था में शास्त्रों का ज्ञान देने का बीड़ा उठाया, जिसमें बच्चों से भी उन्हें साथ मिल रहा है. शुरुआत में ब्रज के रहने वाले इस व्यक्ति को भी शास्त्रों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. तुलसीपति पूर्व में नौसेना में कार्यरत थे. एक रोज ट्रेन में सफर के दौरान उन्हें इसकी जानकारी मिली. इसके बाद उन्होंने खुद इसे अपनी जीवन में उतारा. तुलसीपति दास करीब 25 सालों से शास्त्रों का ज्ञान ले रहे हैं और इसी को आगे वह बच्चों को भी शास्त्रों से जोड़ने की कोशिश में लगे हैं. आज उनके साथ 15 से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं, जो कि देश के विभिन्न राज्यों से हैं. तुलसीपति दास डिजिटल माध्यम से उनके साथ रोजाना जुड़कर उनका शास्त्रों के प्रति ज्ञान वर्धन कर रहे हैं.

तुलसीपति दास ने बताया कि आज की भागदौड़ के चलते युवा पीढ़ी आधुनिकता की ओर बढ़ भारत की संस्कृति, शास्त्र से दूर हो रही है. ऐसे में बाल्यावस्था से ही बच्चों को भारत की संस्कृति समाज व शास्त्र से जोड़ने की जरूरत है. इसके लिए गहनता से विचार कर छोटे बच्चों को इससे जोड़ने के लिए पहल की. शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. अपने फैसले पर अडिग रहते हुए उन्होंने गत वर्ष दिसंबर में ऑनलाइन माध्यम के जरिए बच्चों को शास्त्र व संस्कृति सिखाने की शुरुआत की. तुलसीपति दास ने बताया कि आज उन्हें बच्चों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. परिजन भी बच्चों को उनसे जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं.

ऑनलाइन माध्यम से देश के बच्चों को दे रहे शास्त्रों का ज्ञान (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

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25 साल पहले हुई इसकी शुरुआत : तुलसीपति दास ने बताया कि वर्तमान में अपनी नौकरी के चलते वह अलवर में बस गए. करीब 25 साल पहले वह भारतीय नौसेना में पूर्वी क्षेत्र में कार्यरत थे. इस दौरान वह ट्रेन से सफर कर रहे थे, जहां उनकी मुलाकात एक इस्कॉन के भक्त से हुई. वह भक्त भी युवा थे, भक्त के हाथ में झोली देख तुलसीपति दास को जानने की इच्छा हुई. उस समय भक्त ने उन्हें कृष्ण के बारे में बताया और उनसे जुड़ी बातें बताईं. तभी से वह गीता, शास्त्रों के प्रति रुख करने लगे. वह खुद ब्रज क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में वहां से जुड़ाव नहीं हुआ. वहीं, इस्कॉन भक्त की बातों ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वह कृष्ण भक्ति से जुड़ गए.

ट्रेन के सफर ने बदली जिंदगी
ट्रेन के सफर ने बदली जिंदगी (फोटो ईटीवी भारत GFX)

उन्होंने बताया कि उसी दिन से उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण जप करना शुरू किया. करीब 25 सालों से वह इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और अपना ज्ञान वर्धन कर रहे हैं. तुलसीपति दास ने बताया कि गीता, वेद, शास्त्र एक सागर है, इसमें व्यक्ति जितनी गहराई में जाएगा, उतना उसे सीखने को मिलेगा. वह नौसेना से रिटायर हुए, लेकिन उन्होंने अपना ज्ञान वर्धन का सफर जारी रखा, जो आज भी अनवरत जारी है. वर्तमान में तुलसीपति दास एक सरकारी विभाग में कार्यरत हैं. वह आज भी शास्त्रों के बारे में नई-नई जानकारी ले रहे हैं.

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दिसंबर से की बच्चों को सिखाने की शुरुआत : उन्होंने बताया कि 25 सालों से ज्यादा समय से ज्ञान वर्धन कर उन्होंने दिसंबर 2025 से बच्चों को छोटी उम्र में ही संस्कृति व शास्त्रों से जोड़ने की मुहिम शुरू की. वह गीता के श्लोक भी बच्चों को सीखा रहे हैं. उन्होंने बताया कि आज उनके पास 15 से ज्यादा बच्चे हैं, जो रोजाना उनके साथ जुड़कर शास्त्र, गीता व संस्कृति का ज्ञान ले रहे हैं. अलवर जिले के अलावा यूपी, दिल्ली, एमपी सहित अन्य राज्यों के बच्चे भी उनके साथ जुड़कर शास्त्रों को सीख रहे हैं.

अब बच्चों का कर रहे ज्ञानवर्धन
अब बच्चों का कर रहे ज्ञानवर्धन (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

नि:शुल्क दे रहे शास्त्रों की शिक्षा : उन्होंने बताया कि बच्चों में छोटी उम्र में ही शास्त्रों का ज्ञान आ जाए तो वह इसे अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बच्चों से जुड़ने की मुहिम शुरू की. वह निशुल्क बच्चों को शास्त्र शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं. कारण है कि युवावस्था में आने के बाद शास्त्रों से जोड़ना कठिन कार्य होता है, लेकिन यदि 5 साल की उम्र से ही बच्चों में यह आदत डाली जाए, तो वह आगे चलकर भी इसपर अमल करते हैं. उन्होंने बताया कि अभी उनके पास 6वीं कक्षा से 11वीं कक्षा के बच्चे जुड़े हैं. उन्होंने बताया कि रोजाना ऑनलाइन के माध्यम से जुड़कर बच्चों को एक से डेढ़ घंटा शास्त्रों के बारे में बताया जाता है. अगले दिन शुरुआत में एक दिन पूर्व की सिखाई गई बातें पूछी जाती हैं, जिससे कि बच्चे सीख सकें. उनकी कोशिश है कि स्कूल की पढ़ाई के साथ बच्चे शास्त्रों को भी सीख सकें. इसमें बच्चों के परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है. तुलसी पति दास ने बताया कि अब बच्चे समरी पॉइंट्स भी बनाकर रख रहे हैं.

तुलसीपति दास की डिजिटल पहल
तुलसीपति दास की डिजिटल पहल (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

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शास्त्रों से जुड़ने पर सीखेंगे संस्कार : तुलसीपति दास ने बताया कि शास्त्र से जुड़ने के बाद कई चीजें लोगों को सीखने को मिलती हैं. शास्त्रों से जुड़ने पर छोटी अवस्था में बच्चों को संस्कार की शिक्षा भी प्राप्त होती है. वर्तमान में बच्चे संस्कार से दूर हो रहे हैं. शास्त्रों से जुड़ने पर बच्चे संस्कार से भी जुड़ेंगे और समाज कार्य के लिए भी उपलब्ध रह सकेंगे. यह भी उनकी मुहिम का एक पार्ट है. यह मुहीम नई नहीं है, बच्चों को संस्कारों से जोड़ने के लिए कई जगह पर यह प्रयास किए जा रहे हैं. अलवर में भी उनकी ओर से इस प्रयास की शुरुआत की गई है, जिसे अभी अच्छा साथ मिल रहा है.

बच्चों में दिखे बदलाव : उन्होंने बताया कि शास्त्रों से जुड़ने के बाद बच्चों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. ऑनलाइन क्लास लेने वाले बच्चों के परिजनों भी कहते हैं कि पहले बच्चे अपने काम के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते, लेकिन शास्त्रों से जुड़ने के बाद बच्चों में अलग कॉन्फिडेंस दिख रहा है. साथ ही वह अपने कार्य भी निरंतर रूप से कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह पहल आने वाली कई पीढियां के लिए एक मजबूत नींव बन सकती हैं. क्लास लेने वाले शिवम व गर्वित ने बताया कि गुरु जी की क्लास से कई चीज सीखने को मिलती है. दिसंबर 2025 से उनकी क्लास की शुरुआत हुई, तब से यह क्लास निरंतर जारी है. छात्रों ने बताया कि शास्त्रों को सीखने से मन भी शांत रहता है. कई बार परिवार भी उनके साथ बैठकर शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं.

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