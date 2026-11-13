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आदि कैलाश यात्रा पर आए पूर्व नौसेना कर्मी की मौत, जानिए कैसे हुआ हादसा

आदि कैलाश में यात्री की मौत ( Etv Bharat )

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में आदि कैलाश दर्शन के लिए पहुंचे 79 वर्षीय पूर्व नौसेना कर्मी की नाभीढांग में मौत हो गई. पुराने लिपुलेख दर्रे की चढ़ाई के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. महज 50 मीटर की चढ़ाई करने के बाद उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी. हालत बिगड़ने पर वह अचेत हो गए. परिजनों ने तत्काल प्राथमिक सहायता और ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हुए उन्हें सैन्य चिकित्सा कक्ष पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. शुक्रवार दोपहर 12:55 बजे चिकित्साधिकारी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

79 वर्षीय पूर्व नौसेना कर्मी अपने बेटे और पोते सहित परिजनों के साथ आदि कैलाश यात्रा पर सीमांत क्षेत्र पहुंचे थे. शुक्रवार 13 नवंबर की सुबह करीब छह से सात बजे उन्होंने नाभीढांग से पुराने लिपुलेख दर्रे की ओर प्रस्थान किया. सुबह लगभग 9:30 बजे दर्रे के समीप पहुंचने के बाद उन्होंने आगे की चढ़ाई शुरू की. बताया जा रहा है कि करीब 50 मीटर ऊपर चढ़ने और लगभग दस मिनट बाद उन्हें असहजता महसूस होने लगी. सांस लेने में परेशानी बढ़ने पर उन्होंने वापस नीचे लौटने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान उनकी हालत और बिगड़ गई और वह अचेत होकर गिर पड़े.

घटना के बाद साथ मौजूद बेटे और पोते ने उन्हें तत्काल संभाला. परिजनों ने मुंह से सांस देने का प्रयास करने के साथ ऑक्सीजन सपोर्ट उपलब्ध कराया. इसके बाद सुबह 11:05 बजे उन्हें नाभीढांग स्थित सैन्य चिकित्सा कक्ष (एमआई रूम) पहुंचाया गया. चिकित्सा रिकॉर्ड के अनुसार, वहां पहुंचने पर वह बेहोश थे और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे. चिकित्सकीय टीम ने उपचार के प्रयास किए, लेकिन दोपहर 12:55 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.