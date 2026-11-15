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बिहार में खरना का प्रसाद लेकर आ रहे पूर्व मुखिया को गोलियों से भूना, हालत गंभीर

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

भागलपुर: जिले के नवगछिया में अपराधियों ने पूर्व मुखिया अजय सिंह को गोलियों से भून दिया है. शनिवार को कदवा थाना क्षेत्र के पकड़वासा और कासिमपुर गांव के बीच पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोका और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जिससे अजय सिंह को चार गोलियां लगी हैं.

प्रसाद लेकर वापस लौट रहे थे पूर्व मुखिया