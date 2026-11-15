बिहार में खरना का प्रसाद लेकर आ रहे पूर्व मुखिया को गोलियों से भूना, हालत गंभीर
Bhagalpur Former Mukhiya Shot: नवगछिया में पूर्व मुखिया अजय सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी है. उन्हें बेगूसराय रेफर किया गया है. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : November 15, 2026 at 7:35 AM IST
भागलपुर: जिले के नवगछिया में अपराधियों ने पूर्व मुखिया अजय सिंह को गोलियों से भून दिया है. शनिवार को कदवा थाना क्षेत्र के पकड़वासा और कासिमपुर गांव के बीच पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोका और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जिससे अजय सिंह को चार गोलियां लगी हैं.
प्रसाद लेकर वापस लौट रहे थे पूर्व मुखिया
मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्व मुखिया अजय सिंह शनिवार शाम एक ग्रामीण के घर से प्रसाद लेकर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और अचानक फायरिंग शुरू कर दी. अपराधियों ने उन पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं. जिससे वो सड़क पर गिर पड़े.
ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़ा
गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और भाग रहे दो आरोपियों को खदेड़कर पकड़ लिया. गंभीर हालत में स्थानीय लोगों की मदद से पूर्व मुखिया को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर किया गया है.
आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस
पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और गोलीबारी के पीछे की वजह का पता लगाने में जुट गई है. साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हमले में और कौन-कौन लोग शामिल था और वारदात की साजिश कहां रची गई थी. पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहन सिंह और आशीष कुमार के रूप में हुई है.
आपसी रंजिश की आशंका
इस गोलीबारी को 13 अक्टूबर को हुई ज्योतिष की हत्या से जोड़कर भी देखा जा रहा है. खोखा सिंह के बेटे ज्योतिष की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. ऐसे में पूर्व मुखिया अजय सिंह पर हुए हमले के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, हमले की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है.
''प्रारंभिक जांच में घटना का कारण पूर्व की दुश्मनी सामने आया है. ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटनास्थल से एक देसी कट्टा और एक खोखा भी बरामद किया गया है. इसके अलावा कुछ अन्य सामान मिले हैं. घटनास्थल पर एफएसएल की टीम पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है''. -सायम रजा, नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
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