मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे पूर्व सांसद वरुण गांधी, बालाजी पहुंचने वाले गांधी परिवार के दूसरे सदस्य

प्रियंका गांधी के बाद वरूण गांधी परिवार के दूसरे सदस्य हैं, जिन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन किए हैं.

Former MP Varun Gandhi
मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे पूर्व सांसद वरुण गांधी (ETV Bharat Dausa)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 10, 2026 at 2:27 PM IST

दौसा: प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में मंगलवार को भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से पूर्व सांसद वरुण गांधी पहुंचे. यहां उन्होंने बालाजी महाराज के पावन दरबार में माथा टेका. वरुण के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी मुस्तैद नजर आए.

वरुण गांधी साढ़े 12 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे. उनका हेलीकॉप्टर मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाने के पीछे बनाए गए हेलीपेड पर उतरा. वहां से वे कार के माध्यम से सीधे बालाजी मंदिर पहुंचे. मंदिर पहुंचने पर मंदिर ट्रस्ट के सचिव एमके माथुर सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वरुण गांधी ने बालाजी महाराज के दर्शन किए और मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की. उन्होंने बालाजी महाराज के साथ ही भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के दरबार में भी माथा टेककर आशीर्वाद लिया. मंदिर में पूजा के दौरान पंडितों ने भाजपा नेता को सोने के चोले का टीका लगाया. इस मौके पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भी उत्सुकता देखने को मिली.

मंदिर से बाहर निकलने के बाद जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और बिना बयान दिए ही वहां से रवाना हो गए. वरुण के मेहंदीपुर बालाजी आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस सतर्क नजर आए. दर्शन कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति पैदा न हो.

गांधी परिवार के दूसरे सदस्य, जिन्होंने किए बालाजी के दर्शन: गांधी परिवार के वरुण गांधी दूसरे सदस्य हैं, जिन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन किए हैं. इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन किए थे.

