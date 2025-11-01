ETV Bharat / state

पूर्व सांसद उदित राज का बड़ा बयान, 'अगर नेहरू नहीं होते, तो पटेल आरएसएस से कभी बैन नहीं हटाते'

शनिवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर आए पूर्व सांसद उदित राज ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि सरदार पटेल लौह पुरुष थे और बहुत जिद्दी थे. उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया था, लेकिन पंडित नेहरू के कहने पर उन्होंने आरएसएस पर से बैन हटाया था. यही नहीं, उन्होंने 56 साल पहले सरकारी कर्मचारियों के भी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर बैन लगाया था, लेकिन जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर से बैन हटाया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करके उनका बड़ा अपमान किया है. अगर उन्हें नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही नाम रखना था, तो कोई और स्टेडियम बना देते, लेकिन सरदार पटेल का अपमान तो नहीं करते.

जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और असंगठित मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज ने भाजपा की ओर से सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाने को लेकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस की ओर से पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता के दिवस के तौर पर मनाना आश्चर्य की बात है. अगर पंडित नेहरू नहीं होते, तो आरएसएस पर से कभी भी प्रतिबंध नहीं हटता.

बिहार में साफ होगा महा जंगलराज: उदित राज ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार का महा जंगलराज साफ होने वाला है. सब देख रहे हैं किस तरह से वहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मारा जा रहा है. शुक्रवार को एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ, जो 57 सेकंड में सिमट कर रह गया. क्योंकि उन्हें डर है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वह कुछ अनर्गल बातें नहीं बोल दे. उदित राज ने कहा कि वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे नहीं और बन भी गए, तो उनसे बिहार चलेगा नहीं. उन्होंने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी क्योंकि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है. जबकि भाजपा-जदयू के बीच कुछ भी ठीक नहीं है.

यमुना में नकली तालाब बना डाला: दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर उदित राज ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि इतना झूठ बोलने वाला संसार दूसरा व्यक्ति नहीं है, जितना प्रधानमंत्री बोलते हैं. उन्होंने कहा कि 11 साल तक तो दिल्ली में छठ पूजा हुई नहीं, जब बिहार चुनाव सामने हैं, तो दिल्ली में यमुना किनारे एक नकली तालाब बना डाला और जब भंडाफोड़ हुआ, तो प्रधानमंत्री छठ पूजा करने नहीं आए. इनसे बड़ा ढोंगी व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है.

30 नवंबर को दिल्ली में महारैली: उदित राज ने दलित अत्याचार के मामले को लेकर कहा कि जब तक देश में दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासी सामाजिक स्तर पर इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक सामाजिक दायरा मजबूत नहीं होगा और दलितों पर अत्याचार नहीं रुकेंगे. उन्होंने कहा कि कई दलित अधिकारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है. देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि देश के मुख्य न्यायाधीश पर कोई जूता फेंक सकता है. भाजपा सरकार में हरिओम वाल्मीकि को पीट-पीटकर मार डाला गया. राजस्थान में भी दलित अत्याचार की बहुत बुरी हालत है. इन सब के खिलाफ हम एकजुट होकर 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं जिसमें राजस्थान से भी हजारों लोग पहुंचेंगे.