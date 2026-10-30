करवा चौथ पर पत्नी कर रही थी घर पर इंतजार, पति की सड़क हादसे में मौत
पूर्णिया में 100 की स्पीड से नदी में कार के गिरने से पूर्व सांसद के चचेरे भाई की मौत हो गई है. रिपोर्ट- अभय सिन्हा
Published : October 30, 2026 at 7:50 AM IST
पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के कप्तान पुल पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी नियंत्रण खोकर सौरा नदी में जा गिरी. गाड़ी चला रहे व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई. मृतक की पहचान कहर थाना क्षेत्र के प्रभात कॉलोनी निवासी बबलू विश्वास उर्फ विनय विश्वास के रूप में हुई है. वे पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के चचेरे भाई थे.
100 की स्पीड से नदी में गिरी कार
हादसे के समय कार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी. नदी में गिरने के बाद क्रेन की मदद से काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया. अंदर बबलू विश्वास फंसे हुए मिले. उन्हें तुरंत एंबुलेंस से जीएमसीएच पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. गाड़ी में सिर्फ एक ही व्यक्ति सवार था.
करवा चौथ का दुखद संयोग
घर पर पत्नी करवा चौथ का व्रत रखकर पति का इंतजार कर रही थी, उसी दौरान उसे पति की मौत की खबर आ गई. इस संयोग ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया. पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा समेत परिजन जीएमसीएच पहुंचे और घटना की जानकारी ली.
मातम में डूबे पूर्व सांसद
पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने बताया कि बबलू विश्वास का वेयरहाउस के साथ गाड़ी का शोरूम भी है. उनके कई बिजनेस चलते थे. वे उनके ग्रामीण और रिश्तेदार थे तथा काफी मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे. उनके निधन से पूरे परिवार में गहरा दुख छाया हुआ है.
"बबलू विश्वास के निधन से पूरे परिवार में काफी दुख है. उनका वेयरहाउस समेत गाड़ी का शोरूम भी था. वो कई बिजनेस चलाते थे और मेरे रिश्तेदार भी थे."-संतोष कुशवाहा, पूर्व सांसद
पप्पू यादव का शोक भरा संदेश
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी घटना पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि इससे दुखद बात और क्या हो सकती है कि घर में पत्नी करवा चौथ का व्रत रखे हुए हो और इतना बड़ा हादसा हो जाए. उन्होंने बबलू को काफी मिलनसार व्यक्ति बताया. वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों की भीड़ अस्पताल पहुंच गई. परिवार वाले सदमे में हैं. पुलिस जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी.
"करवा चौथ के दिन ऐसी घटना काफी दुख की बात है. उनके घर में पत्नी ने करवा चौथ का व्रत भी रखा था. बबलू काफी मिलनसार व्यक्ति थे."-पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया
क्या कहती है पुलिस?
सदर एसडीपीओ वन अभिनव पराशर ने बताया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी नदी में गिरने के कारण बबलू उर्फ विनय विश्वास की मौत हो गई. हादसे की जांच चल रही है. पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पूरी पड़ताल कर रही है.
"सौर नदी में कार के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है. जांच की जा रही है, जिससे हादसे की सही वजह का पता लगाये जाये."-अभिनव पराशर, सदर एसडीपीओ वन
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