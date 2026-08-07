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हत्या और गैंगस्टर के आरोपी पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी और दामाद दोषमुक्त, बलरामपुर MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

बलरामपुर : समाजवादी पार्टी के दो बार के सांसद रहे रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज नेमत को एमपी-एमएलए कोर्ट ने हत्या और गैंगस्टर मामले में दोषमुक्त कर दिया है. पूर्व सांसद रिजवान जहीर एवं उनके परिवार को दोषमुक्त किए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों ने इसे इंसाफ की जीत करार दिया है. तीनों पर तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद उर्फ पप्पू की हत्या करने का आरोप था.

पूर्व सांसद रिजवान जहीर के वकील केजी श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया, 5 जनवरी 2022 की रात में नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद की हत्या के मामले में रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान एवं दामाद रमीज नेमत को आरोपी बनाया गया था.

उन्होंने बताया कि इस मामले में दोनों तरफ से गवाह एवं साक्ष्य पेश किए गए. तमाम गवाहों एवं साक्ष्यों को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) प्रदीप कुमार ने दोषमुक्त करार दिया है.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण पूर्व सांसद एवं उनके परिवार को फंसाया गया था. आज एक बार फिर इंसाफ की जीत हुई है और बेगुनाहों को न्याय मिला है. इसी मामले में दो अन्य आरोपियों पर दोषी करार दिया गया है.