हत्या और गैंगस्टर के आरोपी पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी और दामाद दोषमुक्त, बलरामपुर MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला
नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद की हत्या के मामले में रिजवान जहीर और उनके परिवार को आरोपी बनाया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 7:05 PM IST
बलरामपुर : समाजवादी पार्टी के दो बार के सांसद रहे रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज नेमत को एमपी-एमएलए कोर्ट ने हत्या और गैंगस्टर मामले में दोषमुक्त कर दिया है. पूर्व सांसद रिजवान जहीर एवं उनके परिवार को दोषमुक्त किए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों ने इसे इंसाफ की जीत करार दिया है. तीनों पर तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद उर्फ पप्पू की हत्या करने का आरोप था.
पूर्व सांसद रिजवान जहीर के वकील केजी श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया, 5 जनवरी 2022 की रात में नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद की हत्या के मामले में रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान एवं दामाद रमीज नेमत को आरोपी बनाया गया था.
उन्होंने बताया कि इस मामले में दोनों तरफ से गवाह एवं साक्ष्य पेश किए गए. तमाम गवाहों एवं साक्ष्यों को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) प्रदीप कुमार ने दोषमुक्त करार दिया है.
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण पूर्व सांसद एवं उनके परिवार को फंसाया गया था. आज एक बार फिर इंसाफ की जीत हुई है और बेगुनाहों को न्याय मिला है. इसी मामले में दो अन्य आरोपियों पर दोषी करार दिया गया है.
शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र प्रताप पांडेय ने बताया, फिरोज अहमद की हत्या के मामले में दो अन्य आरोपियों मेराजुल हक एवं महफूज को अदालत ने दोषी करार दिया है. दोनों दोषियों के सजा का एलान मंगलवार को अदालत द्वारा किया जाएगा.
बता दें, 4/5 जनवरी 2022 को तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद उर्फ पप्पू की घर के सामने चाकुओं से गला काट कर हत्या कर दी गई थी. जिसमें पुलिस ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान एवं उनके दामाद रमीज नेमत सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था.
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