"दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है"; पूर्व सांसद राशिद अल्वी का आरोप, बोले- "बीजेपी की सरकार जिम्मेदार"
संभल स्थित कांग्रेस जिला मुख्यालय में पूर्व सांसद ने प्रेसवार्ता की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 9:37 PM IST
संभल : कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी बुधवार को संभल स्थित कांग्रेस जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर वार्तालाप की. पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद राशिद अल्वी ने मीडिया से बातचीत की और कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी.
कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के लोग हिटलर को पसंद करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हिटलर को पसंद करते-करते उन्होंने दिल्ली को गैस चैंबर बना दिया है. आज दिल्ली में बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं, बुजुर्ग परेशान हैं और लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है. पैसे वाले लोग दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं और डॉक्टर भी परेशान हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है. वोट काटे जाने के बयान पर राशिद अल्वी ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत डेढ़ करोड़ वोट कटने की बात कही है, जबकि 13 करोड़ वोट काट दिए गए हैं. ऐसे में देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? हम इसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि आप सभी को याद होगा कि पहले स्कूलों के शिक्षक गांवों में आया करते थे. उनके पास मतदाता सूची होती थी और वे लोगों से पूछते थे कि कौन जिंदा है और किसकी मृत्यु हो गई? उसके आधार पर मतदाता सूची में निशान लगा दिया जाता था और वोट बन जाता था. लेकिन एसआईआर का नाम कभी नहीं सुना था.
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