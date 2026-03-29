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BJP के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने रामायण को बताया काल्पनिक, बोले - "कथावाचक लाखों रुपए कमा रहे, कहानियों में उलझा रहे"

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में रविवार को कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने धार्मिक मान्यताओं और रामायण को लेकर विवादित बयान दिया. राजकुमार सैनी फरीदाबाद के होटल मैगपाई में पहुंचे थे, जहां सैनी समाज के लोग उन्हें 4 अप्रैल को होने वाले सम्राट अशोक से जुड़े कार्यक्रम का निमंत्रण देने आए थे.

रामायण को बताया काल्पनिक : इस दौरान सैनी ने कहा कि उनके समाज के लोगों को लंबे समय से काल्पनिक कहानियों में उलझाकर रखा गया है. उन्होंने रामायण को काल्पनिक बताते हुए कहा कि असली रामायण का दावा ललई सिंह यादव द्वारा लिखी गई पुस्तक में किया गया है, जिसे पेरियार ई.वी. रामासामी ने प्रचारित किया था. उन्होंने दावा किया कि इस विषय पर 9 नवंबर 1976 को उच्चतम न्यायालय में भी फैसला आया था.

BJP के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने रामायण को बताया काल्पनिक (Etv Bharat)

कथावाचक लाखों रुपये कमाते हैं : सैनी ने धार्मिक कथाओं और संत-महात्माओं पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि कई कथावाचक लाखों रुपये कमाकर कथा सुनाते हैं और इससे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखा जाता है. उन्होंने रावण के दस सिरों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति वास्तव में नहीं था और ये सब केवल कहानियां हैं. पूर्व सांसद ने कहा कि जब लोग सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले और भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों को पढ़ेंगे, तभी उन्हें अपने अधिकारों की समझ आएगी.

नौकरियों में भेदभाव का आरोप : उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों पर नौकरियों में भेदभाव का आरोप भी लगाया. साथ ही उन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि छोटे देश भी बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकते हैं. आज ईरान ने सभी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. अमेरिका को सोचना होगा कि कोई देश उसका गुलाम नहीं है