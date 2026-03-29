BJP के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने रामायण को बताया काल्पनिक, बोले - "कथावाचक लाखों रुपए कमा रहे, कहानियों में उलझा रहे"
फरीदाबाद में पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने विवादित बयान देते हुए रामायण को काल्पनिक बताया है.
Published : March 29, 2026 at 10:57 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में रविवार को कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने धार्मिक मान्यताओं और रामायण को लेकर विवादित बयान दिया. राजकुमार सैनी फरीदाबाद के होटल मैगपाई में पहुंचे थे, जहां सैनी समाज के लोग उन्हें 4 अप्रैल को होने वाले सम्राट अशोक से जुड़े कार्यक्रम का निमंत्रण देने आए थे.
रामायण को बताया काल्पनिक : इस दौरान सैनी ने कहा कि उनके समाज के लोगों को लंबे समय से काल्पनिक कहानियों में उलझाकर रखा गया है. उन्होंने रामायण को काल्पनिक बताते हुए कहा कि असली रामायण का दावा ललई सिंह यादव द्वारा लिखी गई पुस्तक में किया गया है, जिसे पेरियार ई.वी. रामासामी ने प्रचारित किया था. उन्होंने दावा किया कि इस विषय पर 9 नवंबर 1976 को उच्चतम न्यायालय में भी फैसला आया था.
कथावाचक लाखों रुपये कमाते हैं : सैनी ने धार्मिक कथाओं और संत-महात्माओं पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि कई कथावाचक लाखों रुपये कमाकर कथा सुनाते हैं और इससे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखा जाता है. उन्होंने रावण के दस सिरों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति वास्तव में नहीं था और ये सब केवल कहानियां हैं. पूर्व सांसद ने कहा कि जब लोग सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले और भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों को पढ़ेंगे, तभी उन्हें अपने अधिकारों की समझ आएगी.
नौकरियों में भेदभाव का आरोप : उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों पर नौकरियों में भेदभाव का आरोप भी लगाया. साथ ही उन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि छोटे देश भी बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकते हैं. आज ईरान ने सभी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. अमेरिका को सोचना होगा कि कोई देश उसका गुलाम नहीं है
2014 में सांसद बने थे : आपको बता दें कि अंबाला के रहने वाले राजकुमार सैनी ने 2014 में मोदी लहर के दौरान लोकसभा चुनाव में हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और नवीन जिंदल को हराकर जीत हासिल की थी. लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला. उन्होंने 2019 में गोहाना सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा.
पहले भी विवादों में रहे राजकुमार सैनी : 2015-16 में जाट आरक्षण मुद्दे पर आंदोलन के दौरान राजकुमार सैनी ने कहा था कि "अगर सरकार दबाव में आकर जाटों को रिजर्वेशन देती है तो बीजेपी का कांग्रेस से भी बुरा हाल होगा. रेलवे ट्रैक सड़क जाम करने वाले नेताओं को शर्म आनी चाहिए. सरकार ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज करे, ताकि उन्हें सबक मिले. जोर दिखाकर सरकार को झुकाया नहीं जा सकता". इस बयान से जाट नेता भड़क गए थे और प्रदर्शनकारियों ने सैनी के घर पर हमला कर दिया था. तब सैनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
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